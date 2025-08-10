¡ÖÆÉ¤á¤ë¡¢ÆÉ¤á¤ë¤¾¡ª¡×¤Ê¤¼¤«ÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ú¹çÂÎ´Á»ú¡Û¤Ë21Ëü¿Í¤¬¶¦´¶¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿w¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Â(z-)¤½¤èÉ÷¼Ù(@AJABON)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¥é¥·¤Î¥é¥Õ¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ú¤Ê¤¼¤«ÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Û¡Ä¡©¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÆÉ¤à¥á¥â¤äÁö¤ê½ñ¤¤Ï¡¢Â®¤µ½Å»ë¤Ç¤Ä¤¤Ê¸»ú¤òÊø¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤ÆÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¢¤Â(z-)¤½¤èÉ÷¼Ù(@AJABON)¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¥é¥·¤Î¥é¥Õ¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ú¤Ê¤¼¤«ÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Û¡Ä¡©¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï¡¢²¿¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¡Ö¹þ¡×¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤ß¡×¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¤Ê¤Î¤Ë¼«Á³¤ÈÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤ß¡×¤ò¹þ¤ß¤Ë¤·¤¿¡Ú¿½¤·¹þ¤ß¡Û
©AJABON
¥Á¥é¥·¤Î¥é¥Õ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ªµÞ¤¤¤Ç¤ë¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ë¼ê¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤ÆÄÉ¤¤±Û¤¹¡×¡ÖÆÉ¤á¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤¬ÆüËÜ¸ì¤Î½ÀÆð¤µ¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸»ú¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼¡¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿Ê¸»ú¤òÀè¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ê¤¼¤«ÆÉ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥â½ñ¤¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: minaduki23
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë