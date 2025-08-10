Netflix¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3À©ºî·èÄê¡¡¥ë¥Õ¥£¡½ÌòÇÐÍ¥ÆüËÜ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1¤òÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤¬ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢10Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖONE PIECE DAY ¡Ç25¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤È¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNetflix¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2½é½Ð¤·±ÇÁü
¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Â¼ÌÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬À¤³¦½é¸ø³«¡£¤½¤Î±ÇÁüÆâ¤Ç¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖINTO THE GRAND LINE¡×¤È¡¢¡ÖAND SEASON 3 SETTING SAIL SOON¡Ê¤Þ¤â¤Ê¤¯½Ð¹Ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¥ë¥Õ¥£Ìò¤Î¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¡£¡ØONE PIECE¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤ÊÈà¤Ï¡ÖÈøÅÄÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÐÃÌ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÆüËÜ¸ì¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¾åÃ£¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ØONE PIECE¡Ù¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥¥ã¤«¤é¤â¡Ö¥·¡¼¥º¥ó3¤òºî¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó£³¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ºÇ¹â¤Î¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤±¤æ¤¦¤µ¤ó¤È±¿Æ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ËÂ³¤¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤â¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¤òÌ³¤á¤ë»³¸ý¾¡Ê¿¡£¥¤¥Ë¥ã¥¤Î¿¼¤¤¡ØONE PIECE¡Ù°¦¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£ÅÁÀâ¤Î³¤Â±²¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¤¬»Ä¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡É¤ò½ä¤ê¡¢¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£Î¨¤¤¤ë¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤¬Âç³¤¸¶¤Ø·«¤ê½Ð¤¹ÁÔÂç¤Ê³¤ÍÎËÁ¸±¥í¥Þ¥ó¡£¼Â¼ÌÈÇ¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿³¤¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¤Ç¤ÎÂçËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
