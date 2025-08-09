結局一番使うのはレンジ機能。象印のスチームオーブンレンジ「EVERINO」新モデルはあたため性能に注目

食材の温め直しから冷凍食品の解凍・温めまで、ほぼ毎日何かしら使っている電子レンジ。オーブン機能と一緒になったオーブンレンジを使用している人も多いことでしょう。でもそのオーブンレンジ、使っている機能って“あたため”がメインだったりしませんか？

オーブンレンジにおける日常的な不満である“あたためムラ”に注目し、“本当に使ってもらえるレンジ”を目指して象印マホービンが開発した「EVERINO」シリーズから、30Lサイズのスチームオーブンレンジ「ES-LA30」（予想実勢価格：13万2000円）が9月上旬に登場します。

従来の家庭用オーブンレンジは庫内の大きさに関係なくエンジンがひとつしか搭載されていないため、庫内容量が大きくなるほどあたためムラが発生しやすいという構造的な課題を解明。「ES-LA30」では底だけでなく奥からのレンジ加熱を加えたツインエンジン構造を開発し、2方向から加熱することでムラを抑え、均一かつ効率的に温められるように。

このツインエンジン構造により、一度に複数品を温められる機能も充実。最大4品を同時に温められる“2段あたため”も搭載されました。これは象印独自の金属角皿をセットすることで上段・下段に分けられ、それぞれ1〜2品、最大4品を同時に温められます。

また、1品のみのあたためもスピーディにおいしく仕上げる“すごはやWレンジ”も搭載。底と奥の2つのレンジ加熱により、短い時間でムラを抑えた調理ができるため煮物や煮込み料理なども味が染み込みやすくなり、おいしく仕上がります。

時短で絶妙に解凍できる“すごはや解凍”もぜひ使ってみたい機能のひとつ。“瞬速センシング赤外線センサー”で食材の温度を正確に検知しながら底と奥の2方向から包み込むようにやさしく連続加熱するため、時短でムラを抑えた解凍ができます。

半解凍なら刺身の柵を包丁で切りやすい絶妙な硬さに仕上がります。

もちろんレンジだけでなくグリル機能も充実。レンジとグリルの自動切り換えで、時短調理を可能にした“芯までレジグリ”も搭載。レンジで食材の中まで素早く加熱し、その後は自動でグリルに切り換えて表面に焼き色を付けられます。

