¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×Ä¹ºê»Ô¤Ç½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«ºÅ¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¡×
Çú¿´ÃÏ¤«¤éÌó1.5¥¥í¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¡¢»î¹ç¤Ï2-1¤ÇÄ¹ºê¤¬¾¡Íø
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï8·î9Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÏÂµÇ°¥Þ¥Ã¥Á¤È´§¤µ¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤ËÄ¹ºê»Ô¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡£»î¹ç¤Ï2-1¤ÇÄ¹ºê¤¬¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡×¡£Çú¿´ÃÏ¤«¤éÌó1.5¥¥í¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·³»ö¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤òµ§¤ë¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥Î¥-500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-¡×¤Î¹ç¾§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤ÏÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬2014Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÈïÇú80Ç¯¤Îº£Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÊÔ¶Ê¤·¤¿¤â¤Î¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖHAPPINESS ARENA¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤Îº×Åµ¡¢¾ÝÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀïÁè¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀï¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤ç¤¦¤³¤ÎÆü¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÀï¤¨¤ë¡¢³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î°ìÆü¤¬¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤³¤½¤¬Ê¿ÏÂ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÌÛ¤È¤¦¤ÈÄ¹ºê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF»³¸ý·Ö¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂÀë¸À¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£Á°È¾¤«¤éÄ¹ºê¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â·èÄêµ¡¤òºî¤ê¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾18Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆÄ¹ºê¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾23Ê¬¤ËÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿MF³ÞÌøÍã¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç¤ÏÄ¹ºê¤¬·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë