「なんか地味見えかも、、」→ 解決！【ZARA】1点投入でオシャ見え♡「赤アイテム」

使いやすいトップスとボトムスを組み合わせたら、なんとなく地味なコーディネートになってしまっているような……。そんなときに活躍しそうなのが、パッと目を引く「赤アイテム」！ 今回は【ZARA（ザラ）】から、いつものコーデに投入しやすいバッグ & シューズを紹介します。なにか物足りないというときに、取り入れてみては。

ハンドルを使い分けて楽しむボディバッグ

【ZARA】「コントラストステッチ クロスボディバッグ」\3,990（税込・セール価格）

丸みを帯びたやわらかいフォルムと、目が覚めるような赤色のギャップが魅力的な、レザー調のバッグ。なんといっても特徴的なのは、取り外し可能なハンドルが複数付属していること。写真のストラップのほか、ショルダーストラップとキャンバス地のストラップが付いており、ファッションやシーンに合わせてさまざまな使い方ができそうです。

素材とフォルムがこなれ感抜群のバケットバッグ

【ZARA】「ミニ編み込みスエードバケットバッグ」\17,990（税込）

バケットバッグの名の通り、バケツのように広いマチとワンハンドルのストラップが特徴的なバッグ。やわらかく上品な本革のスエードに編み込み風のエンボス加工を施すことで、華やかな赤色でもナチュラルな雰囲気に仕上がっています。秋冬仕様のかごバッグ感覚で、コーデに季節感をプラスしたいときにもおすすめです。

幅広いシーンで愛用したい編み込みシューズ

【ZARA】「編み込みレースアップシューズ」\13,590（税込）

赤のコードを、足全体を包むように編み込んだレースアップシューズ。バレエシューズのようなフォルムと、アウトドアサンダルのようなディテールで、幅広いコーディネートのアクセントとして活躍しそうです。ポリエステル素材でなんと洗濯機洗いOKなので、雨の日やキャンプ、フェスなど、タフなシーンでも重宝しそうな予感。

コーデに特別感を演出する赤ハイヒール

【ZARA】「スティレットヒールブレスレットサンダル」\4,390（税込・セール価格）

9.5cmヒールと赤くツヤやかなレザー調の素材で、コーディネートを特別なスタイルにクラスアップしてくれそうなサンダル。足首で留める形のバッグストラップが付いているので、高いヒールに安定感をプラス。素肌が多めに見えるデザインなので、鮮やかな赤色でもキメすぎずにカジュアルに取り入れられそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：tama.N