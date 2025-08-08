Image: 無印良品

手持ちの服の中で、一番「何も着ていない」に近い。

脚を出してもサラサラな肌触りの服を選んでも、とにかく暑苦しいこの頃。日中家の中での服装も工夫したいところです。そこで、無印良品の「紳士 風を通す 半袖ルームウェアセット」と、名前からしても涼しいルームウェアが今年も出ていました。

極小の通気孔を持った生地のルームウェア

Image: 無印良品 無印良品「紳士 風を通す 半袖ルームウェアセット」3,990円（税込）／全4色

このルームウェアが「風を通す」のは、素材に極小の通気孔があり通気性がすごいから。

わたしも無印良品の風を通すシリーズが大好き。去年はワンピースを買ったのですが、これが本当に服を着ていないみたいに身体まで風が届くんです。この通気性のいい特性から、ゆったりめに着るのが個人的にはおすすめ。

Image: 無印良品

ステテコのように軽く穿けるウエスト部分もさすが。通気性の良さはさることながら、締めつけ感もありませんね。このルームウェアも「ゆとりのあるシルエット」とあるので、リラックスウェアとしても重宝すること間違いなしです。

セットアップで3,990円（税込）なり

Image: 無印良品

技術を感じる「風を通す」シリーズの素材ですが、このルームウェアはセットアップで3,990円（税込）。

シャリっとした素材だから、わたしが去年の夏から風を通すシリーズのワンピースを着ているように長く着られるはずです。あとは、本当に洗濯してから乾くのが早いので、汗の気になるこの季節にもお手入れしやすいですよ。

それに、こちらはルームウェアのためにやわらかみのある生地に仕上げられています。ゆとりのあるシルエットのこちらならパジャマにも活用できますね。

Image: 無印良品

風が抜けるようなこの「風を通す」シリーズのルームウェア。何を着ても暑い気がするこの季節にこそ、着てみてほしい一着です。

Source: 無印良品