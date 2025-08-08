【自由研究】深夜～明け方の朝顔を観察→色の変化に13万いいね「知らんかった！」「植物って面白い」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぼく◒レシピ試作垢(@bokun_bokun)さんの投稿した朝顔のお写真です。夏の花といえば、朝顔を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。ぼくさんが息子さんの自由研究に付き合い朝顔を観察すると、驚きの色の変化が。観察して気づく身近な朝顔の秘密に、興味を掻き立てられる投稿です。
夜中の2時の時点ではまだ花開かずピンク色。それが2時間後の4時には青に近い紫色に！予想外の色に驚きですね。朝6時にははっきりとした青色。それもお昼前の11時には萎んで紫色に…まるで4時の時点の色に巻き戻されたよう。興味深いですね。
深夜～明け方、朝顔の色の変化がすごかった
夏の花といえば、朝顔を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。学校で育てたり、夏休みには家に持ち帰ってきたりした経験がありませんか？身近でもよく見かける花ですね。
©bokun_bokun
©bokun_bokun
息子の自由研究に付き合っているんだけど、2時にピンクだと思っていた朝顔が、4時には紫に変わっていて、すげーーーってなった
©bokun_bokun
©bokun_bokun
6時(青)→11時(紫)
本当に昼前に萎むんだね……そしてまた色が変化してる！
この投稿には「子どもがいると色んな学びがあって良いですよねぇ」「息子くんもめっちゃいい思い出になるんだろうな」といったコメントが寄せられていました。誰にとっても夜中に起きて記録を取るのは大変でしょう。しかしこうして家族の協力の下、自分の目で見て学んだことはきっといい思い出に。
大人になってからも学べることは尽きません。興味が湧いた方はぜひ、夏の思い出に朝顔を観察してみてくださいね。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）