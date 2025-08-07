ÂçÃ«æÆÊ¿HRÄ¾¸å¡Ä¡È¾×·â¤Î·ë²Ì¡É¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡¡ºÆÇ§¼±¤·¤¿À¨¤ß¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤ÇÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤·¤¿
¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ 5¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡µ¬³Ê³°¤ÎÆóÅáÎ®¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï4²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï39¹æ2¥é¥ó¤ò´Þ¤à3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¾ìÌÌ¤ËÂçÃ«¤ÎÀ¨¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï0-1¤Î3²ó1»àÆóÎÝ¤Ç°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë39¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤Î¼ºÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦°ìÂÇ¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÏËÜÎÝÂÇÄ¾¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿4²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¥Ð¡¼¥ë¥½¥ó¤«¤é¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡¢¥¦¥£¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬Æ±Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï4²ó¤Ë3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ç8Ã¥»°¿¶¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¢ª3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÎÎ¥¤ì¶È¤¬¤Ê¤»¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«¤Î¤ß¡£¾×·â¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖµÕÅ¾¤Î¥Ä¡¼¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ç3¼Ô»°¿¶¤È¤«¡£¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë