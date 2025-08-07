『TGC2025 A／W』中条あやみ、櫻坂46メンバー4人、しなこ、山下幸輝ら出演決定【出演者一覧】
東京ガールズコレクション実行委員会は、9月6日にさいたまスーパーアリーナにて『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、TGC）を開催する。第6弾となる出演者が発表された。
【写真】『TGC 2025 A/W』出演者第6弾一覧
メインモデルには、2021年から雑誌『Seventeen』の専属モデルとして活躍する一方、2022年放送のドラマ『ヒロイン誕生！ドラマチックなオンナたち』では次世代女優としても注目を集め、2026年春スタートの連続テレビ小説『風、薫る』では、2410人の中から選ばれW主演に抜てきされた上坂樹里が決定。またアイドルグループ・櫻坂46から田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山崎天（崎＝たつさき）が登場する。
さらに、数々のファッション誌の表紙を飾るトップモデルとして圧倒的な存在感を放ち、公開中の映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』や10月17日公開予定の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』など、話題作に次々と出演してモデル・女優の両面で注目を集める中、TGCを代表する存在として、圧巻のオーラでランウェイを華やかに飾り、会場を魅了する中条あやみの出演が決定した。
そんな中条から、『TGC』20周年を祝してコメントが到着した。
■中条あやみ コメント
TGC20周年!!おめでとうございます。2012年から出演していますが、新しくなっていく時代と共に進化し続けるTGCを私も楽しみにしながらランウェイを歩いています。TGCは、ステージの上のモデルもステージの裏のスタッフさんも、そしてステージを見ている観客の皆さまが楽しんでくださっていることが1番大事です。これからもみんなで最っ高のTGCを共創して行きましょう!!
そして、ゲストにはスイーツのプロデュースやアーティストとしても活躍しているしなこ、モデル・タレント・俳優としてマルチに活躍の場を広げている翔、「男子高生ミスターコンテスト2021」でグランプリ獲得、ABEMA恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。朝顔編』や映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』へ出演する松本仁、WILD BLUEのリーダーとしてチームをまとめる傍ら、映画『見える子ちゃん』や映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』など、話題作への出演が続いている山下幸輝が登場する。
さらに、2024年11月に結成10周年を迎えたダンスボーカルグループM!LKのメンバーの曽野舜太、2022年に放送されたドラマ『六本木クラス』で俳優デビューを果たし、デビューからわずか2年半でドラマ『silent』やTBS日曜劇場『御上先生』などに出演する俳優・夏生大湖、ABEMA恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。ハロン編』への出演をきっかけに人気と知名度が急上昇。さらに、「おやすみTaxi」の動画は再生回数520万回超え、2025年8月7日に同曲のリリースが決定し、本格的にアーティスト活動をスタートさせた新世代のニューアイコン、MON7AのTGC初出演も決定した。
【メインモデル】
嵐莉菜、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、上坂樹里、雑賀サクラ、さくら、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、
藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（崎＝たつさき／櫻坂46）、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
【ゲスト】あの、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高松アロハ（高＝はしごだか）、綱啓永、とうあ、夏生大湖、NOA、野村康太、樋口幸平、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝 他 ※50音順
【メインアーティスト】
aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE 他 ※50音順
【MC】
EXIT、鷲見玲奈 ※50音順
【スタジオMC】
柏木由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、
TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50音順
