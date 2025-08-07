今年4月、高松市内の高校で当時17歳の女子高校生の性行為の様子が記録された児童ポルノ動画を送信した疑いで、18歳の女子高校生がきょう(7日)逮捕されました。

【詳報】女子高校生の性行為の様子が記録された動画を送信した疑い 別の女子高校生（18）を逮捕【香川】

警察によりますと、女子高校生（18）は今年4月28日ごろ、高松市の高校で女性2人に対して、携帯電話を使用して、当時17歳の女子高校生の性行為の様子が記録された動画データ1点を送信した疑いが持たれています。今年6月13日に被害者の女子高校生が「私の動画が拡散されている」と警察に被害を届け出、警察が捜査を進めた結果、女子高校生（18）の容疑が確認されたため、きょう逮捕したものです。



被害者は容疑者の女子高校生（18）、動画を受け取った女性2人と面識があるということですが、警察は4人の関係性について捜査上、明らかにしていません。



警察の調べに対して女子高校生（18）は「私がやったことに間違いありません」と話し、容疑を認めているということです。