3カ月ぶりに巨人の田中将大（36）が一軍に帰ってくる。

7日のヤクルト戦で、日米通算199勝目をかけて先発予定。井上、西舘、グリフィンの先発ローテ3人が相次いで登録抹消される異常事態を受け、「コンディションはバッチリ」と話していた田中将に声がかかった。「春先投げて以来になるのでかなり久しぶりになるけど、チームは今9連戦中。1つでもアウトを多く取れるように」と決意を語ったが、ずっと一軍に推薦していたという桑田二軍監督は、5回1失点だった7月30日の二軍戦後、田中将についてこう指摘していた。

「スプリット以外のボールは良かった。ストライクからボールに落としたいと思って投げるんだけど、ストライクからストライクに行ってしまっている。そこをなんとか改善したいと練習でも取り組んで、試合で試してみたところを打たれた」

つまり、決め球であるスプリットが落ち切らないのが問題だという。桑田二軍監督はさらに「もう1個半ぐらいボールがパッと落ちれば、ゴロとか空振りが取れると思う。今そこの練習、修正を本人も取り込んでいる段階」と説明。修正しきれていない状態での緊急昇格なのだ。

落ちない半速球のフォークは村上の大好物

3カ月ぶりの一軍マウンドに上がる田中将にとって、さらに不幸なのは、最下位ヤクルトに主砲の村上宗隆（25）が復帰したことではないか。復帰6戦目の3日の試合で一発を含む4安打。前日5日の巨人戦でも1安打1打点と完全復調の気配なのだ。

さる球界関係者がこう言った。

「今の田中将は落ちない半速球のフォークが多く、これは最も飛ぶホームランボールで村上の大好物。村上は球団に今オフのメジャー挑戦を容認してもらっているだけに、せめて後半戦は大暴れしてファンに応援してもらったうえで海を渡りたい。最下位のヤクルトにあって村上のモチベーションは高いのです」

阿部監督は先発の駒不足について「若い人にチャンスをあげたい」と6日の先発を2年目28歳の森田に託した。36歳のベテランが春先のように再び炎上するようなら、1試合で二軍に逆戻りとなる可能性もある。

昨オフにソフトバンクからFA移籍した甲斐も苦境に立たされている。ここまでお世辞にも機能したとは言い難く、いよいよ正捕手の座も陥落しそうだ。おまけにチーム内では「エース戸郷の今季の不調の一因は甲斐」といった声まで上がっているという。いったいどういうことか。巨人で何が起きていたのか。

