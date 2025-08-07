¹â¹»Ìîµå»Ë¤Ë»Ä¤ë¡Ö±ê¾å»î¹ç¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÅö»þ¤ÎÉðÁê£´ÈÖ¡¦ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡ÀèÇÚ¡¦±ö¸«ÂÙÎ´¤Î¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¡×¤Ö¤ê¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
ÉðÁê¹âÌîµåÉô»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡Ö¶â¤Î¹ñ¡×ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê
Ï¢ºÜ¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
¡ÚÌîµå¡Û¶â¤Î¹ñ¡¦ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
¡¡¤¤¤è¤¤¤è²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âÁª¤Ð¤ì¤·µå»ù¤¿¤Á¤¬Ì´¤ÎÉñÂæ¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤³¤¦¤¬Ãå¤¯¤Þ¤¤¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾Úµò¤ËÇòµå¤ËÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤¿¸µµå»ù¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìîµå¤Ë¸Â¤é¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶â¤Î¹ñ¡×¤ÎÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê30ºÐ¡Ë¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç£²ÅÙ¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç2022Ç¯¤Ë·è¾¡£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤ÎÅÏÉô¤Ï¡¢º£¤«¤é15Ç¯Á°¤Î½Õ¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤Î¶¯¹ë¡¦ÉðÁê¹â¹»¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£¡Ú"´ðËÜ¤ËÈ¿¤·¤¿"´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ë¾×·â¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÃÏ¸µ¤Î²£ÉÍ¤Ç¤Ï¤½¤³¤½¤³Ì¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²£ÉÍ¤äÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Ì±¤È¤·¤Æ¤³¤Î£²¹»¤ËÆ´¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¯¤ì¤¿¹â¹»¤Î¤Ê¤«¤«¤é·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÖÇ®¿´¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉðÁê¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÉðÁê¤Ç¤Ï£´ÈÖ¡¦Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ ¼Ì¿¿¡¿ËÜ¿ÍÄó¶¡
¡¡ÉðÁê¤È¤¤¤¦¤È³Î¤«¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹â¹»Ìîµå³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¹»¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1968Ç¯¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¸Å¹ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÍ¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¿¤À¡¢ÃË»Ò¹»¤Ç½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´»Ä¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬......¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÈÑÇº¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿ÅÏÉô¤¬¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿·¬¸µ¹§Íº´ÆÆÄ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤ÈÉðÁê¤òÁª¤ó¤À¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î·¬¸µ´ÆÆÄ¤ÎÃÎ¼±¤äÍýÏÀ¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉðÁêOB¤Ç¤¢¤ë·¬¸µ»á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Ë1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿Ì¾¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢2009Ç¯¤«¤éÉðÁê¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Ç¸À¤¦¤ÈÊÑ²½µåÂÇ¤Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë±Ë¤°¤Ê¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂ¤Ç¥¿¥á¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê"´ðËÜ"¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢·¬¸µ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ø±Ë¤¤¤Ç¤âOK¡£¤à¤·¤í¥¹¥¤¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Èôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤¢¤¨¤Æ±Ë¤°¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤í¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂºÝ¤ËËÍ¤Ï¤½¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ë¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤äÊ¬¹ï¤ß¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Ìîµå¤«¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú£³ÈÖ¡¦±ö¸«¤ò£´ÈÖ¡¦ÅÏÉô¤¬ÊÖ¤¹¹¶·â¤Î·Á¡Û
¡¡¹â¹»Ìîµå¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²á¹ó¤ÊÎý½¬¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉðÁê¤â¤½¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¡£ÆþÉôÅö½é¤ÎÆ±¤¸³ØÇ¯¤ÎÉô°÷¿ô¤ÏÌó50¿Í¡£Á´°÷¤¬ÅÏÉô¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï20¿ÍÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î¸·¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµ·îÌÀ¤±¤Ë£²Çñ£³Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹ç½É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ä¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤º¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¥é¥ó¥È¥ì¤È¥¦¥§¥¤¥È¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë»×¤¤½Ð¤¹Îý½¬¤¬¤¢¤Î¹ç½É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥é¥ó¥È¥ì¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿......¡£¹ç½É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤ÈÁö¤ëÎÌ¤¬Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡£200¥á¡¼¥È¥ë¡ß15ËÜ¤ò£±ËÜ28ÉÃ°ÊÆâ¤ËÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¡¢¤È¤«¡£ËÍ¤ÏÅö»þ¤«¤éÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁö¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥º¥ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ÂÎÏ¤¬È´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô¤ÏÆþÉô¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡¢£±Ç¯½©¤«¤é£´ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±³ØÇ¯¾å¤Ë¤Ï¤Î¤Á¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¯±ö¸«ÂÙÎ´¤¬¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï¹â¹»ÄÌ»»13ËÜÎÝÂÇ¤È¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃæµ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÅÀ¤ò²Ô¤°¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é±ö¸«¤µ¤ó¤è¤êËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àï½ÑÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ½ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤½¤Î±ö¸«¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤·¤¿¡£Â¤âÂ®¤¤¤·¡¢¸ª¤â¶¯¤¤¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤¹µ»½Ñ¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬£²Ç¯¤Î²Æ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¶Í°þ¡Ê³Ø±à¡Ë¤Ë£²ÂÐ£³¤ÇÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î£²ÅÀ¤È¤â¡¢£³ÈÖ¤Î±ö¸«¤µ¤ó¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ£´ÈÖ¤ÎËÍ¤¬ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¡¢¤Î¤Á¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò£²²ó¤â¥Û¡¼¥à¤ËÊÖ¤·¤¿¤ó¤À¤¼¤È¤¤¤Þ¤Ç¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅÏÉô¤¿¤Á¤ÎÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥¢¥Ä¤¤²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±²óÀï¤ÎÆüÂçÆ£ÂôÀï¤Çµ¯¤¤¿¡¢¹â¹»Ìîµå»Ë¤Ë»Ä¤ë"¥µ¥è¥Ê¥é¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Õ¥é¥¤»ö·ï"¤À¡£
¡Ú¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê...¡©¡¡¤¢¤Î»ö·ï¤ÎÉñÂæÎ¢¡Û
¡¡Æ±ÅÀ¤Î£¹²óÎ¢¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤Î¹¶·â¤Ç£±»àËþÎÝ¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Õ¥é¥¤¤Ç£²»à¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÆâÌî¼ê¤¬´Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸´Ô¡£ÉðÁê¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉðÁê¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤È¤â¤Ë¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿£±²óÀï¤È¤·¤Æ¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê·Á¤ÇËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹²óÉ½¤ËÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ÅÏÉô¤ÏÅö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾õ¶·¤ò°û¤ß¹þ¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤¬½ª¤ï¤ê......¡©¡¡¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ¸å¤Î²Æ¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤¢¤ëÉô°÷¤ÎÀ°Îó»þ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç±ê¾åÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¸åÌ£¤Î°¤µ¤¹¤é»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö"ÀÎ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿"¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¯¤ÆÉðÁê¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿Í¾·×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í......¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÏÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥ä¥Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾¯¤·Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤é¤ÎÂå¤Ã¤ÆÃç¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÏÃÂê¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤¢¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ìÀ¸¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¡Íø¤À¤±¤¬Éô³èÆ°¤ÎËÜÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÏÉô¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬£¹²óÉ½¤ËÂåÁö¤Ç¸òÂå¤»¤º¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡©¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤¢¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤¸¤ãËÍ¤â¥Æ¥ó¥Ñ¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Û¡¼¥à¤ò¶õ¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¤¢¤Î»þ¤Ï¸åÇÚ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¹¤´¤¯µã¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ¤½¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤ÏÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÁö¤µ¤¨½Ð¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð......¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¥é¥ó¥È¥ì¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡¡¤ï¤¿¤Ù¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¡¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¶â¤Î¹ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡
1994Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹â¹»¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÉðÁê¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡££±³ØÇ¯¾å¤Î¸½¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±ö¸«ÂÙÎ´¤ä¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°æ¸ýÏÂÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³ØÃæÂà¸å¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥³¥á¥Ç¥£¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤Ø¡£Æ±¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÅíÂô·òÊå¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¥Ô¥ó¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Î¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç£³°Ì¡£¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£