·òÂç¹âºê¡¦º´Æ£Î¶·î¡õÀÐ³À¸µµ¤¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¡¦À¾Â¼°ìµ£¡Ä¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡×¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×¤òÁíÎÏ¼èºà¡ª
8·î¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤ë¡ª
·òÂç¹âºê¤ÎW¥¨¡¼¥¹¡¿ºî²Æ²¦¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ
¼ê½Ñ¤«¤éºÆµ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡½¡½·òÂç¹âºê¤Îº¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î¶·î
·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Îº¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î¶·î(¤ê¤å¤¦¤¬)¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤â¤½¤³¤½¤³¤ËÉ®¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÇÁ(¤Î¤¾)¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ø¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¹â¹»Ìîµå¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Ê¿ÄÍ³Ø±à¤òÁê¼ê¤Ë£¹²óÎ¢¤ò·Þ¤¨¡¢£³ÂÐ£´¤ÈµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²£ÉÍ¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½à·è¾¡¤Ç·òÂç¹âºê¤ò²¼¤·¤¿Áê¼ê¤À¡£
¡ÖºòÇ¯½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤ÇËÍ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡££²ÅÙ¤âÉé¤±¤¿²£ÉÍ¤È¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÀï¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¼¡¤ÏËÜ¿¦¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×
²£ÉÍ¤Î¼ç¾¤Ç¼çË¤¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢º´Æ£¤Ï¤¦¤ó¤¦¤ó¤Èð÷(¤¦¤Ê¤º)¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼èºà¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºò½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤Ëº¸Éª¤òÄË¤á¤Æ¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡ÊÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓºÆ·ú½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²Æ30µå¤È¤¤¤¦µå¿ôÀ©¸Â¤ò²Ý¤·¤Ê¤¬¤é¾å¤¬¤Ã¤¿ºÆµ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡Ê·²ÇÏÂç²ñ£³²óÀï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î147Ò/£è¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯²Æ¤Ë¼ê½Ñ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Í½Äê¤·¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½çÄ´¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â147Ò/£è¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×
É®¼Ô¤Ïºò½©¤Ë¡¢º´Æ£¤¬¼õ¤±¤¿¼ê½Ñ¤Î¼¹Åá°å¤Ç¤¢¤ë¸ÅÅç¹°»°°å»Õ¤ò¼èºà¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÌîµå¾¯Ç¯¤â¤¤¤Æ¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÎÄãÇ¯Îð²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹â¹»µå»ù¤¬À»ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº´Æ£¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²ø²æ¤ËÇº¤ß¡¢¼ê½Ñ¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×
·òÂç¹âºê¤Î£×¥¨¡¼¥¹¡¦ÀÐ³À¸µµ¤
º´Æ£¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¦ÏÓ¤ØÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤¬£×¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¡££Í£Á£Ø¤ÏÀ¤ÂåºÇÂ®¤Î158Ò/£è¤Ç¤¢¤ë¡£º£½Õ¤ËËÜ»ï¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÀ¤³¦µÏ¿¤È¤Ê¤ëµåÂ®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¿ÍÎàºÇÂ®¤Ï£Á¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤¬µÏ¿¤·¤¿105.£¸¥Þ¥¤¥ë¡Ê170.£³Ò/£è¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢171Ò/£è¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¹â¹»ÌîµåºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤ó¤¶¤éÊü¸À¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë³èÌö¤Ö¤ê¡£Á°¶¶°é±Ñ¤È¤Î·²ÇÏÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À10²ó¡¢11²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ö²Æ¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¼¡¤Î¿ÍÀ¸¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºò²Æ²¦¼Ô¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦À¾Â¼°ìµ£
Í¥¾¡¸õÊä¤Î·òÂç¹âºê¤È£¸ÆüÌÜ¤ÎÂè£±»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ºò²Æ¤Î²¦¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¤À¡£¼«¿È¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿±É¸÷¤ÎÆü¤«¤é£±Ç¯¡½¡½¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï½Å°µ¤òÈ©¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï¡ÊÀèÇÚ¤Ë¡Ë°ìÈÖ¾å¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡ÊÃç´Ö¤Ë¡Ë¼«Ê¬¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÉð´ï¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÃÙ¤¯Åê¤²¤¿¤ê¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Î³°¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ËËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºòÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à³«ËëÁ°¡¢¡Ö¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿½ãËÑ¤Ê17ºÐ¤ÏÆüËÜ°ì¤Îº¸ÏÓ¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÊÏ©¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢À¾Â¼¤ÏÃæ±ûÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬Ç»¸ü¤À¡£
Í¥¾¡Åê¼ê¤Ç¤¢¤ëÀ¾Â¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÓñ(¤µ¤µ¤ä)¤¤¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÂç¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¾Â¼¤Ï¡ÖÂç³Ø°ìËÜ¡×¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÌ´¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤½Âç³Ø¤Ç¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
º¸ÏÓ¤Î°ïºà¡¦À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹âÉôÎ¦
¤³¤Î²Æ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤Ë°ïºà¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï²¼µéÀ¸¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤âÆ±¤¸¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÀ»ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë²Æì¾°³Ø¤Î£Í£Á£Ø150Ò/£è¡¦ËöµÈÎÉ¾ç(¤ê¤ç¤¦¤¹¤±)¡Ê£²Ç¯¡Ë¤È¶¦¤ËÂç¤¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹âÉôÎ¦¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ºë¶Ì¸©¤ÎÉðÂ¢Íò»³¥Ü¡¼¥¤¥º»þÂå¤«¤é¶¯¹ë¹»¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë°ïºà¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹âÉô¤¬ÀÅ²¬Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÎÞ¤ò°û¤ó¤À¤Î¤¬ºòÇ¯²Æ¡£¤¢¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢£Í£Á£Ø¤Ï147Ò/£è¤Ë¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£º¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ÇÎØ¤òºî¤Ã¤ÆÅê¤¸¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¡¢Âç¤¤ÊÉð´ï¤À¡£
º£Ç¯£³·î¤ËÆ±¹»¤ÏÂçºå¶Í°þ¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¿¹ÍÛ¼ù(¤Ï¤ë¤)¡¢ÃæÌîÂç¸×(¤À¤¤¤È)¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£³Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢£²-£²¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¸åÈ¾¤«¤é¡¢À»Îì¤Î²¼µéÀ¸º¸ÏÓ¤Ë¤Ð¤«¤êÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À»Îì¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ç22Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë¡¢Á°Ç¯¤ÎÅì³¤Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¬¤éÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤¬¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¡¢¾åÂ¼ÉÒÀµ´ÆÆÄ¤ÈÅö»þ¤Î¥Ê¥¤¥ó¤ÏÈá±¿¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹âÉô¤Ï¤½¤¦¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆþ³Ø¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø£±Ç¯À¸¤ÎÅß¡¢ºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¾åÂ¼´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾åÂ¼ÀèÀ¸¤ÎàÆ¬¤È¥Ï¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿Ìîµåá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¹û(¤Û)¤ì¤Æ¡¢Æþ³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ£²¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¥»¥ó¥Ð¥ÄÍîÁªÁûÆ°¤¬µ¯¤¡¢¹âÉô¤Ï¾åÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÌîµå¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤Ù¤¯Æþ³Ø¡££²Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÆ±¹»¤ò½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¾åÂ¼ÀèÀ¸¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜ¿´¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¾åÊÕ¤À¤±¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÊÑ²½µå¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ºÇ¶á¤ÎÃíÌÜµå»ù¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¹âÉô¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç³Ø¤¬¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯8·î22¡¦29Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸:¡§ÌøÀîÍªÆó¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë