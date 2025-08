「エジソンママ」は、指ガイド付きでお箸の正しい持ち方を自然と意識できる「天然木のお箸」をリニューアルし、2025年8月上旬に販売開始します。

エジソンママ「天然木のお箸」

対象年齢 :入学準備期〜小学校低学年

メーカー希望小売価格:660円(税込)

「エジソンママ」は、指ガイド付きでお箸の正しい持ち方を自然と意識できる「天然木のお箸」をリニューアルし、2025年8月上旬に販売開始。

お箸の形状やカラーにとことんこだわり、より多くの方に手にとっていただけるようデザインを一新しています。

■商品の特徴

〈ポイント1:持ち方練習をサポート!指ガイド付き〉

指ガイド付き

エジソンのお箸と連動した指ガイド付きで、親指・人指し指・薬指、三点の位置が自然とわかるようにしました。

また、ママ・パパがお箸の持ち方をお子様に教える際にもガイドがあることで安心して正しい持ち方をレクチャーできます。

〈ポイント2:手に馴染みやすく、つかみやすい〉

手に馴染みやすい

食べ物を掴みやすい

持ち手は手に馴染みやすい8角に、箸先は先端まで力が加わりやすい4角にしました。

あえて角をつけたことで、大きな食材や持ちにくい食材もしっかりつかむことができます。

〈ポイント3:すべり止め加工付きの箸先〉

すべり止め加工付き

先端にはざらざらとしたすべり止め加工が付いているので、すべりやすい食材も上手につかめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お箸の正しい持ち方を自然と意識できる!エジソンママ「天然木のお箸」 appeared first on Dtimes.