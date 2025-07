SFスリラーの金字塔『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマ「エイリアン:アース」より最新の日本語字幕付き予告編映像が生み落とされた。ゼノモーフ、地球に現る……。



ウェイランド・ユタニ社の物と思われる巨大な宇宙ステーションは、乗組員たちが倒れ込み廃墟同然と化していた。そんな危機的状況を脱し、地球へと向かった1隻の宇宙船が、地球全体を恐怖のどん底へと突き落とすこととなってしまう。

プロディジー社が統治するの街中へと墜落した船に乗っていたのは、「宇宙の果てにいた5種の生命体」。“怪物”とも言われるこの生命体を封じ込めなければ、地球にとって手遅れになる……。

そんな状況の中、プロディジー社の天才創業者兼CEO若き天才CEOカヴァリエが生み出した、人間の意思を移植された世界初のハイブリッド・アンドロイドであるウェンディは、宇宙船の中に格納されていたモノを回収する任務を任され、墜落した宇宙船へ向かう。しかし映像の最後に登場したのは、遂に地上に降り立ってしまったエイリアンの姿……。

生みの親であるリドリー・スコット製作総指揮、「ファーゴ」ノア・ホーリー監督によるシリーズ初のドラマシリーズ「エイリアン:アース」は2025年8月13日より スターにて独占配信。もう、そばにいる。