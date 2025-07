日本人のファストフードの1つとして昔から愛されてきたメニューの1つといえば、蕎麦。

かつては粒のまま蕎麦のおかゆにしたり、粉にしたものを練って団子状にしたり、蕎麦粉を水で溶いて焼いて食すなどしていたそうだが、安土桃山時代ごろにいまの蕎麦切りというスタイルの蕎麦の味わい方が生まれたのだという。

現在では日本全国で美味しい蕎麦を味わえる名店が存在しているが、今回はそんな名店の中から島根県松江市にあるおいしい出雲そばを味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「中国山地蕎麦工房 ふなつ」だ。

・自家栽培そして自家製粉を行う出雲そばの名店、それが「中国山地蕎麦工房 ふなつ」

こちらのお店、一畑電車の松江しんじ湖温泉駅から徒歩約10分にあるお店。

多くの人々が訪れるお店であるが、予約はできないのでお店のオープンと同時にお伺いすることをオススメしたい。



メニュー表にもある通り、こちらのお店は自家栽培そして自家製粉を行なって作られた蕎麦。その味わいは多くの人々を魅了し続けている。



・しっかりと噛み締めて味わう、うまみの強い蕎麦

様々なメニューがあるのだが、オススメしたいのは割子そばだ。

力強い、しっかりと噛み締めて味わう、うまみの強い蕎麦は、それだけで非常に美味。

その力強い蕎麦にも負けない、どっしりとした味わい深い蕎麦ツユとの相性は抜群だ。



海苔やカツオ節、ネギを乗せて味わっても非常に美味しく、出雲そばの力強い味わいを堪能できる。



・蕎麦以外に注文したいメニュー

蕎麦も非常に美味なのだが、こちらのお店に来たら注文したいのが、卵焼きとおにぎりだ。

まずは卵焼きだが、非常に濃い卵の味わいと蕎麦ツユの最高の組み合わせを堪能することができる。この卵焼きだけを味わうためにこのお店を訪れてもいい、そう思えるほどの味わいだ。



そしておにぎりも非常に食べ応えがあり、日本人に生まれてよかった、そう思えるほど美味しいおにぎりがここにはあるのだ。



日本にはこの場所でなければ味わえない、そんな地域に根ざした力強い味わいを楽しめるお店がキラ星の如く存在する。

そんなお店の唯一無二の味わいを楽しみに旅をする、そんな旅もあってもいいのかもしれない。

そして唯一無二の味わいをしっかりと楽しんで心の休息を取れたのなら、また日々の日常に彩りを添えることができるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 中国山地蕎麦工房 ふなつ

住所 島根県松江市外中原町117-6

営業時間

火・水・木・金・土・日 11:00 - 15:00

定休日 月曜日

