7·î8Æü È¯É½

¡¡¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï7·î8Æü¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PCÍÑ¶¨ÎÏ·¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖELDEN RING NIGHTREIGN¡×¤Ë¤ª¤±¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¾ïÌë¤Î²¦¡×ÂèÆóÃÆ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶¯²½¥Ü¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¾ïÌë¤Î²¦¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥Ü¥¹¤Î¶¯²½ÈÇ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ÂèÆóÃÆ¤Ë¤Ï¡Ö»°¤Ä¼ó¤Î½Ã¡×¡¢¡ÖÃû¤·¡×¡¢¡ÖÄ´Î§¤ÎËâÊª¡×¡¢¡ÖÌ¸¤ÎÎö¤±ÌÜ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè°ìÃÆ¤Î¶¯²½¥Ü¥¹¤¬7·î10Æü¤è¤ê3½µ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ2ÂÎ¤º¤ÄºÆÅÙ½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡Ú¶¯²½¥Ü¥¹½Ð¸½¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û

7·î10Æü10»þ～7·î17Æü9»þ59Ê¬¡§¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯³Ü¡¢°Ç¶î¤±¤ë¼í¿Í 7·î17Æü10»þ～7·î24Æü9»þ59Ê¬¡§ÃÎÀ­¤Îêµ¡¢°Ç¶î¤±¤ë¼í¿Í 7·î24Æü10»þ～7·î31Æü9»þ59Ê¬¡§¶ô¤é¤¤¤Ä¤¯³Ü¡¢ÃÎÀ­¤Îêµ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.