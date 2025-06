マテルから『アナと雪の女王』の世界観を楽しめる、新しいプレイセットとファッションドールが登場。

「アナと雪の女王 アレンデールのどうぶつたち エルサとこおりのおしろ デラックス」と「アナと雪の女王 くるっとまわして!エルサ /アナ<ひみつのアクセサリー>」が発売されます!

マテル ディズニー『アナと雪の女王』シリーズ

発売日:2025年6月中旬発売予定

対象年齢:3才以上

発売元/販売元:マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー「マテル」から、ディズニーの大ヒットアニメーション映画『アナと雪の女王』の新グッズが登場。

作品の世界観を楽しめるプレイセットとファッションドールが発売されます☆

新たに登場するプレイセット「アナと雪の女王 アレンデールのどうぶつたち エルサとこおりのおしろ デラックス」は、「エルサ」と動物たちの暮らしが楽しめる内容。

「アナと雪の女王 くるっとまわして!エルサ /アナ<ひみつのアクセサリー>」は、サプライズが詰まった楽しいファッションドールです!

アナと雪の女王 アレンデールのどうぶつたち エルサとこおりのおしろ デラックス

価格:7,150円(税込)

サイズ:W34.6×D9.5×H32.4cm

「アナと雪の女王 アレンデールのどうぶつたち エルサとこおりのおしろ デラックス」は、「エルサ」と動物たちが暮らす、“大きなこおりのおしろ”のプレイセット。

大人気の「かさねるおしろシリーズ」から登場した、デラックス版で『アナと雪の女王』の世界観が表現されています。

おしろを開くと現れる各エリアでは、餌をあげたり一緒に眠ったりと、動物たちとの生活を遊びながら体験できる構造。

ブランコや滑り台、エレベーターなどのギミックも付いています!

細部にこだわっており、細かい模様も施されたおしろは、360度どこからでもごっこ遊びが楽しめるおもちゃです☆

セットには「エルサ」のミニドールと3匹の動物フィギュア、小物が含まれ、これ1つでも楽しめる内容。

さらに、別売りの「かさねるおしろシリーズ」と組み合わせれば、自分オリジナルのおしろ作りも!

種類やサイズが豊富な「かさねるおしろ」シリーズを組み合わせて、遊び幅が広がります☆

アナと雪の女王 くるっとまわして!エルサ <ひみつのアクセサリー>

価格:5,390円(税込)

サイズ:W11.4×D10.2×H32.0cm

ドレス姿の「エルサ」のファッションドールと小物をセットした、仕掛けつきのドール。

開けるたびにワクワクできるサプライズ仕様で、楽しい仕掛けが施されたパッケージを回すと、何が出てくるかお楽しみの小袋が出てきます!

小袋からは、アクセサリーやステッカーなどの小物が登場。

すべての小袋を開けると、アクセサリー5つとステッカー5つ、「エルサ」のファッションドールが揃います。

ドールにアクセサリーをつけて遊べるほか、パッケージでも繰り返し遊べる内容。

パッケージ上部のつまみを回して隠れたイラストを見つけたり、おしろのイラストにステッカーを貼ったりして楽しめます☆

アナと雪の女王 くるっとまわして!アナ <ひみつのアクセサリー>

価格:5,390円(税込)

サイズ:W11.4xD10.2xH32.0cm

サプライズを楽しめる仕掛け付きファッションドールには、ドレス姿の「アナ」も登場。

パッケージをくるっとまわすたび、アクセサリーやステッカーなどの小物が出てきます!

すべて開封すると、5つのアクセサリーと5つのステッカーに、「アナ」のファッションドールが揃う内容です。

アクセサリーは「アナ」のドールにつけて遊ぶことが可能。

さらにパッケージは、上部のつまみを回して隠れたイラストを見つけたり、おしろのイラストにステッカーを貼ったりして遊べます☆

組み合せて遊べるお城のプレイセットや、「エルサ」と「アナ」のファッションドールが新登場。

マテルのディズニー『アナと雪の女王』シリーズは、2025年6月中旬より発売です!

パスカルのミニドールやバルコニーも付属!マテル「かさねるおしろシリーズ!」ディズニープリンセス ラプンツェルと塔 パスカルのミニドールやバルコニーも付属!マテル「かさねるおしろシリーズ!」ディズニープリンセス ラプンツェルと塔 続きを見る

エルサ・アナとちいさなダンスホール!マテル ディズニー「アナと雪の女王 かさねるおしろシリーズ!」 エルサ・アナとちいさなダンスホール!マテル ディズニー「アナと雪の女王 かさねるおしろシリーズ!」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 氷の城やエルサたちのミニドール付き!マテル ディズニー『アナと雪の女王』シリーズ appeared first on Dtimes.