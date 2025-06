「バチバチ」かと思いきや…。

JAL(日本航空)グループで伊丹空港を拠点とするJ-AIRの公式Xアカウントが行った一本の投稿に、ライバル企業であるANA(全日空)の公式アカウントが反応。このやり取りに、2つの公式アカウントへ多くの反応が寄せられています。



手前がJ-AIR機、奥がANA機(乗りものニュース編集部撮影)。



J-AIRの公式Xアカウントは2025年5月27日、「隣の芝は青く見える?」といったコメントを添えて、同社のパイロットがANA(全日空)系列の「ANA FESTA」で買い物をする写真を投稿しました。これは福岡空港内の「ANA FESTA」で撮影されたものと見られ、パイロットが店内にある福岡県産いちご「伊都きんぐ」を用いたお菓子を購入しているようです。

この投稿に対しANA公式アカウントは「J-AIR様のポストを拝見し、ANA FESTAメンバー一同とても喜んでおります」と、同店舗に立ち寄ったパイロットに感謝を示すと、その投稿にJ-AIRがさらに返信を行っています。

ライバル企業の公式アカウント同士のこのやり取りを見たSNSユーザーからは以下のようなコメントが寄せられ、多くの反響が見られています。

・ナイスなキャッチボール

・ええ話やなぁ〜!

・お互いにリスペクトし合える競合関係、素晴らしいですね

・やさしいせかい

・普段はライバルでも、こういうポスト見るとほっこりする

・ANAとJALのこういうやり取りが好きすぎる

・面白すぎる

J-AIR様のポストを拝見し、ANA FESTAメンバー

一同とても喜んでおります❤💙

より一層おいしいお土産をご提供できるよう、

今後も頑張ります✨

お立ち寄りくださったF機長様、

素敵な瞬間を切り取ってくださったI副操縦士様、

どうもありがとうございました🥰👨‍✈️👩‍✈️

We are under the same sky🌈✈ https://t.co/lqJbzRbcGZ

— ANA Group News (@ANA_Group_News) June 5, 2025