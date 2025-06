愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、2025年5月15日より、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」にて、サマースイーツビュッフェ「マンゴー ランデブー」を開催中です。

期間は2025年5月15日から8月17日までの木〜日・祝、時間は15:00〜17:00(料理提供16:30まで)となっており、8月7日から17日までのお盆期間には毎日開催されます。

今回のスイーツビュッフェのテーマは、フードペアリングで生まれる、おいしさあふれる夏全開のマンゴースイーツ。パッションフルーツ、オレンジ、メロン、チョコレート、紅茶など、さまざまな食材とペアリングされたマンゴーの新しい味わいを存分に体験できます。

スイーツだけでなく、ヒルトン名古屋の名物カレーやパスタなどのセイボリーもおかわり自由! 実際に体験してきたので、写真とともに詳しく紹介します。

しっとりと焼き上げたスポンジに、マンゴー、赤肉メロンと生クリームをたっぷりサンドした「サマーショートケーキ」。甘くてジューシーなマンゴーとなめらかなクリームが、口の中であわさってとろけました。

「まるごとパイナップル」は、パイナップルを丸ごとを贅沢に使用し、アプリコット&オレンジゼリーやマンゴー&パッションクリームなどで仕上げたユニークな形のスイーツです。パイナップルの甘酸っぱさがしっかりスポンジに移っており、トロピカル感が口いっぱいに広がります。

サマーショートケーキやまるごとパイナップルなどのホールスイーツは、小さくカットしたものを盛り付けたお皿がビュッフェテーブルに用意されているので、取るのに手間がかかりません。

「マンゴーの甘い夢」は、ぷるるんとした独特のゼリー食感を楽しめる台湾発祥の愛玉子(オーギョーチー)に、ジャスミンの風味を加えて爽やかに仕上げたもの。はなやかなジャスミンの香りとのどごしよさがクセになり、おかわりしたくなります。

「マンゴースパークル」は、マンゴーとアプリコットのゼリーと果肉をしのばせたミルクチョコレートムースをココアスポンジで挟んだムースケーキ。カラフルなクリームで夏の花火をイメージしたデコレーションがされています。チョコレート好きな方におすすめです。

ベルガモットの爽やかな香りが特徴の紅茶シフォンケーキに、マンゴー&パッションフルーツクリームをデコレーションした「アールグレイ紅茶シフォン」は、マンゴーホイップをたっぷり添えていただきましょう。

香ばしく焼き上げたクレープ生地と生クリームを何層にも重ねて仕上げた「マンゴー&ピーチミルクレープ」には、マンゴー&ホワイトピーチのクーリー(ピューレ状のソース)を添えて。

アールグレイ紅茶シフォンとマンゴー&ピーチミルクレープは薄くカットされたものが並んでいるので、とりわけてホイップやソースをかける形です。ソースにはマンゴーの果肉がゴロゴロ入っているので、贅沢な気持ちになれました。

米粉のロール生地にマンゴーや柚子ペーストを入れて巻き上げた「マンゴー&柚子ロールケーキ」。生地はしっとりもちもちの食感で、口溶けがよかったです。

アーモンドクリーム入りのタルト台に、マンゴーやアプリコットをたっぷりトッピングした「マンゴー&アプリコットタルト」。アーモンドの風味が濃厚でリッチなタルトですが、マンゴーとアプリコットの爽やかさ&みずみずしさで、重たさは感じません。

「もちもちマンゴー」は、タイの高地で生産されるインディカ米の一種ジャスミンライスと、ココナッツミルクやマンゴーを組み合わせたタイの定番デザート。ジャスミンやココナッツミルクの香りがいかにも南国らしく、リゾート気分に浸れます。

「お米とマンゴー?」と意外に思われるかもしれませんが、さっぱりしたジャスミンライスと甘いマンゴーソースがよく合うので、ぜひお試しあれ。

「パラダイスティーゼリー」は、ハーブ4種類(マリーゴールド、ローズ、コーンフラワー、サフラワー)をブレンドしたパラダイスティーゼリーに、マンゴー&マンダリンを閉じ込めたもの。ゼリーにフルーツが入っているというより、カットフルーツをゼリーで固めたといったほうがいいくらい、フルーツがぎっしりです。

チョコチップ入りチョコレートマフィンのカップケーキにマンゴー&パッションフルーツクリームを絞った「トロピカルカップケーキ」は、濃厚な味わいでチョコ好きにはたまりません。

マンゴー&オレンジ風味のしっとりとなめらかな食感のニューヨークチーズケーキの生地をタルトに流し込んで焼いた「マンゴー&オレンジチーズケーキ」。

ニューヨークチーズケーキというと、どっしり重めな生地をイメージするかもしれませんが、一口サイズなのでぺろっと食べられます。マンゴー&オレンジの爽やかな風味が夏にぴったりです。

「マンゴーラティス」は、デニッシュ生地に爽やかなマンゴークリームをのせて、甘く、香ばしく焼き上げたデニッシュペストリー。デニッシュ生地のサクサク感が素晴らしいです。

スイーツビュッフェでパンを食べるとお腹が膨れてしまう……と躊躇する方もいるかもしれませんが、これは小さめサイズな上、半分にカットされているので、ぜひ試してみてください。

「トロピカルムース」は、ホワイトチョコレート入りのココナッツムースにトロピカルフルーツゼリーをしのばせ、夏祭りのヨーヨー風船をイメージして仕上げた、丸くてかわいいスイーツです。

スプーンを入れると、白いムースの中からとろりと黄色いトロピカルフルーツゼリーが出てくるのは温泉卵のようで、食べ進める楽しみもありました。

「マンゴー&オレンジムース ココナッツゼリー添え」は、リゾートの夏、白い砂浜をイメージしたココナッツゼリーに、マンゴーを模したムースを飾り付けたスペシャルデザート。見た目も洗練されており、ふるふるしたムースにはマンゴーのおいしさがぎゅっと詰まっています。

個人的には、今回のスイーツビュッフェの中で、このマンゴー&オレンジムース ココナッツゼリー添えが一番気に入りました。

信州深層天然水の氷をふわふわに削った「マンゴーかき氷」は、カップの底にマンゴーが入っており、さらにお好みでマンゴーソースをかけて、トッピングをすることもできます。マンゴーの甘さをそのまま味わえる、贅沢なかき氷です。

ホテルメイドのアイスキャンディーは、マンゴーラッシー、グアバ、マンゴーオレンジ、パイナップルの4種類がそろいます。いずれも夏に食べたくなる爽やかなフレーバーです。

さまざまな食材とペアリングされたマンゴーの新しい味わいを楽しめるスイーツが勢ぞろいしていて、どれから食べようか迷ってしまうほど。

コーヒーやエスプレッソ、カフェラテなどのホットドリンクや、スミックティーセレクションの各種紅茶・ハーブティー、フルーツジュースなどもおかわり自由なので、スイーツによってドリンクを替えて楽しんでみてください。

スイーツのほかに、セイボリーとして、「日替わりカレー2種類」「日替わりパスタ」「フライドポテト」「季節の日替わりスープ」「日替わりサラダ」「スチームライス」が用意されています。塩気のあるものや味の濃いものは、甘いものの後の口直しにもぴったりです。

ヒルトン名古屋名物のカレーは本格的な味わいで、人気があります。この日はインディアンベジタブルカレーとチキンマサラの2種類があったので、あいがけにしていただきました。

ヒルトン名古屋のサマースイーツビュッフェ「マンゴー ランデブー」は、2025年5月15日から8月17日までの木〜日・祝、時間は15:00〜17:00(料理提供16:30まで)の限定開催です。なお、8月7日から17日までのお盆期間には毎日開催されます。

ぜひ、夏のアジアリゾート気分で、甘くてジューシーなマンゴーを存分に楽しんでみてください。

店名 ヒルトン名古屋 オールデイダイニング「インプレイス 3-3」

住所 愛知県名古屋市中区栄1-3-3

アクセス 名古屋駅から車で5分、徒歩15分/地下鉄東山線 伏見駅から徒歩約3分

公式サイト サマースイーツビュッフェ「マンゴー ランデブー」

