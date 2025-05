¡ÚÆÈ¼«¡Û³°¹ñ¿Í¤¬¡È½ÂÃ«±Ø¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¡É¤ÇµÊ±ì¡Ä¼ê¤Ë¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡¡¡Ö¤ªÁ°¤Ë»Ø¿Þ¤µ¤ì¤ë³Ð¤¨¤Ï¤Í¤§¡×Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡ÈµÕ¥®¥ì¡É¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è

東京・渋谷駅のエレベーターで目撃された迷惑外国人。

男性が大きなスーツケースと共に電話をかけています。

その左手には火の付いたタバコを持っています。

そして、撮影者を気にする様子もなくタバコを吸い、エレベーターの床に灰をポトリ。

ここは渋谷駅構内のエレベーターとみられ原則禁煙…のはずですが、平気でタバコを吸い、灰を落としていたのです。

さらにタバコを持つ手で持ち上げたのはチューハイ。すでに口が開いています。

酔っ払っているのでしょうか。

撮影者が注意し、降りるように促します。

撮影者:

Hey,you!Get out!Get out!(あなた、降りた方がいい!降りた方がいい!)

外国人:

You don't tell me what to do.

返答はまさかの「お前に指図される覚えはねぇ」。

撮影者をにらみつけ、逆ギレしてきたのです。

禁煙の場所でタバコを吸い、注意されても従う様子のない迷惑外国人。

ルールを知らないでは許されません。