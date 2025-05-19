±ÊÌî²ê°ê¥é¥¸¥ª¡¢¤ï¤º¤«£·²ó¤Ç½ªÎ»¡Ö»ÄÇ°¡×¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö·îÍË¤ÎANN¼ö¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×X¤ÎÀ¼
½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£3·î31Æü¿¼Ìë¤Î½é²óÊüÁ÷¤«¤é¤ï¤º¤«7²ó¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ËÂÐ¤·¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤â¼Âà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤óÀº¿ÀÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¡ÉñÂæ°§»¢¤Çµã¤¤¤¿¤«¤é»öÌ³½ê¤âÂ³¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤¤Ó¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¼è¤ê½ª¤ï¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤é¤·¤¤¡¡È¾Ç¯¤«1Ç¯¤°¤é¤¤µÙ¤ó¤À¤éÈðëîÃæ½ý¤ä¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤âÍÞ¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡£¥Õ¥ï¤È¤¤¤¤¡¢·îÍËÆü¤ÎANN¤Ï¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¡£·îÍËÆü¤À¤±¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¸ý¤ËÀ¹¤ê±ö¤Ç¤â¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤â¤¦¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Á¤ã¤ó¥é¥¸¥ªÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤¸¤ã¡×¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤Ð¤«¤ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÅÄÃæ·½¤Ï¤ä¤é¤«¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÉñÂæÃæ¤À¤«¤é½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤¢¤ë¤Î¥«¥Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ª¤è¤Ó¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¡¢ËÜÆü5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éº£¸å¤Î½Ð±é¼Âà¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯3·î31Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£4·î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤ÎÇÐÍ¥ÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¸å½é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬2ÅÙ¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀáÅÙ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀè½µ12Æü¤ÎÊüÁ÷¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ÎÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¸òºÝÅù¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢5·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÅÄÃæ¤È¤ÎLINE¤È¤µ¤ì¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ¯ÍÑCM¤Î¸ø³«Ää»ß¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï16Æü¤Ë¼ç±é±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏµÞ¤¤ç¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÊÌî¤Ï½ªÈ×¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¤Ï½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2026Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î½Ð±é¼Âà¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬»£±Æ¤Ï½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤â»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤ë¡£