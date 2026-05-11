アメリカ政府は2022年から中国への高性能チップの輸出を規制しており、2026年1月には特定のチップを中国に輸出する場合は個別の審査を行うことを取り決める新規則を発表しました。そんな中、タイの国家AI戦略を支える主要AI企業がNVIDIA製チップを搭載した数十億ドル(数千億円)規模のサーバーを中国へ密輸するのを手助けした疑いが報じられています。US Said to Suspect Nvidia Chips Smuggled to Alibaba Via Thailand - Bloomber