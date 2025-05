「“いま”がいつだって最高に面白い」――これは10年以上前から変わらない、『ラブライブ!』シリーズが掲げ続ける信念だ。だが同時に、最も体現するのが難しい概念の1つでもある。なぜなら、明日が今日よりよくなる保証はどこにもないから。今、『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』(以下、『蓮ノ空』)が歩んでいるのは、そんな手探りの旅路である。

『蓮ノ空』は、スクールアイドルたちの活躍を描く『ラブライブ!』シリーズの1つ。アプリ『Link!Like!ラブライブ!』を中心に、スクールカレンダーとリアルタイムで連動して、進行していくコンテンツだ。現実の時間とリンクしているため、毎年3月の卒業シーズンには、3年生のメンバーは卒業していく。さらに、メンバーが卒業してもコンテンツは区切りを迎えることはなく、次の展開へと歩みを進めていく。

実際、2025年3月に乙宗梢、夕霧綴理、藤島慈の蓮ノ空女学院102期生が卒業したが、それから2週間も経たないうちに105期生が加入。102期生がいた時間はすぐさま“過去”になったのだ。今も102期生がいなくなったことに整理をつけられないまま、『蓮ノ空』と向き合っているファンも多いだろう。そして、それは残された在校生も同様だ。

卒業した102期生は、“蓮ノ大三角”の呼び名を持ち、それぞれが一等星のような輝きを持つ実力者だった。彼女たちが在学していた3年間、毎年『ラブライブ!』大会の決勝へ駒を進めていたという事実が、その存在がいかに突出していたかを物語っている。そして、そんなメンバーが一気に抜けたことは、今後の活動へ与える影響は無視できるものではない。特に、ユニット活動を主とする『蓮ノ空』では、その影響は甚大だろう。

蓮ノ空女学院では、受け継がれてきた伝統の3ユニット、スリーズブーケ、DOLLCHESTRA、みらくらぱーく!のいずれかに所属するのが習わしとなっている。卒業した102期生も例外ではなく、それぞれユニットでの活動を通して、自身のスクールアイドル像を体現した。この2年間、ファンが観測してきた『蓮ノ空』のユニットは、まさに102期生の色が強く反映されたものだと言える。

そんなユニットの指針とも言えるメンバーがいなくなった上、105期は新規メンバーゼロというある種のマイナスとも取れる状態からスタートを切ることになった。それは、ユニットに所属している本人たちが最も実感しているだろう。実際、102期生の卒業による影響は、活動記録(『蓮ノ空』におけるストーリー)内でも言及されている。中でも、DOLLCHESTRAが“再建期”というワードを使ったのは印象的だった。

■これまで『ラブライブ!』で描かれなかった卒業後の“継承の物語”

こうしたメンバーの卒業がもたらした影響に対し、どのような回答を提示するのか――。それは105期『蓮ノ空』における1つのテーマでもあり、『ラブライブ!』シリーズ初の試みともなっていく。

メンバーの卒業と、それに伴うグループへの影響に関しては、過去のシリーズでも触れられてきた。たとえば、劇場版『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』では、3年生の卒業後、6人になったAqoursの葛藤が描かれていた。特に、3年生の存在の大きさ、それがなくなったことによる不安が彼女たちのパフォーマンスに影響を与え、『ラブライブ!』大会優勝校とは思えないミスをしていたのが印象的だった。最終的に、卒業生とのライブで得た気づきを胸に、新たに6人のAqoursのはじまりが描かれたのだが、映画はそこで幕を閉じる。スクリーンに設けられた100分という時間の中では、この先6人のAqoursが獲得していく“らしさ”までは詳細に描かれなかったのだ。

このように『ラブライブ!』シリーズは、基本的に3年生の卒業とともにアニメの展開を畳む傾向にある。そのため、メンバー卒業後のグループが失った要素とどう向き合い、どのように変化していくのかまでを描いたシリーズは今までなかった。

だが、メンバーが卒業しても歩みを止めない、リアルタイム型コンテンツである『蓮ノ空』ならば、それは可能となる。今の『蓮ノ空』は、シリーズが10年以上白紙のままにしていた問いへ挑戦しようとしているのだ。

■最高の“いま”を更新する──105期『蓮ノ空』の挑戦

今この瞬間にも少女たちは、いなくなったメンバーの影響力を実感しながら、それでも新たな夢へ向かって歩みを進めている。今年4月30日に『Link!Like!ラブライブ!』内で行われた『105期OPENING!Fes×LIVE』は、そんな未知への挑戦の大きな一歩だったと言えるだろう。

同ライブでの102期生がいないステージと、今までとは毛色の違う楽曲の数々は、105期『蓮ノ空』の到来を我々に実感させた。藤島譲りのかわいさと、レトロな嗜好が二人三脚で世界を彩るスリーズブーケの「Celebration!」、自身の存在を世界へ主張するような、全身全霊の自己表現に息つく暇もないDOLLCHESTRAの「アンペア」、エレクトリックなサウンドの中にどこか牧歌的な包容力を感じさせるみらくらぱーく!の「WAWO!」、そして『蓮ノ空』への第4のユニット・Edel Note加入も含め、『105期OPENING! Fes×LIVE』は、102期生がいた頃の“らしさ”とは異なる魅力を見せた。一方で、「Dream Believers(105期Ver.)」がそうであるように、102期生が残した想いも後輩たちの中で息づいていることも示された。104期までを土台にしながら、過去をなぞるのではなく、自らの手で新たな魅力をクリエイトする姿に、私は“105期の蓮ノ空らしさ”を感じる。

繰り返すが、「“いま”がいつだって最高に面白い」。これは『ラブライブ!』シリーズが10年以上変わらず掲げる信念であり、体現が難しい概念だ。明日が今日よりよくなる保証はどこにもない。それでも、昨日より今日、今日より明日がよくなると信じ、進み続けた先にだけ「“いま”が最高」が待っている。それこそ、ユニットの要でもあった102期生が卒業した『蓮ノ空』が、105期へ進む意義ではないだろうか。

『蓮ノ空』はそのリアルタイム性をもってして、いつだって「“いま”が最高」を体現できると証明しようとしている。103期から104期、そして104期から105期へ。彼女たちが更新し続ける“最高のいま”から、これからも目が離せない。

(文=北野ダイキ)