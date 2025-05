門真市では、令和7年5月7日(水)から、門真市公民連携デスク地域課題解決支援実施事業の企画提案の募集を開始しました。

これは、民間事業者より、市が設定した課題に対する事業提案(実証実験)を募集し、採択された事業については、最大50万円の交付金を市が交付するというものです。ご興味を持たれた事業者の方は以下の案内をご確認のうえ、ご応募ください。

令和7年度 門真市公民連携デスク地域課題解決支援実施事業

令和4年10月1日(土)に公民連携デスクを設置した門真市は、今後、市内外問わず民間事業者のノウハウ・リソースを積極的に活用したいと考えています。

ららぽーと門真が開業し、その他駅前の再開発や生涯学習複合施設の整備が計画され、今後のまちの変化に注目が集まる中、これまでにない発想やアイデアで地域課題・行政課題の解決を図りたいと思っています。門真市が今後どんどん活性化していくため、自由なご提案をお待ちしております。



門真市HP「令和7年度 門真市公民連携デスク地域課題解決支援実施事業」

https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kikakuzaisei/2/4/kyosou/31081.html

■概要

市が設定する課題の解決につながる実証実験の提案を募集し、選定委員会(6月25日(水)開催)で採択された事業に対し、最大50万円の交付金(事業遂行に直接的にかかる経費の10/10)を交付します。実証実験の結果、効果の高いものについては次年度以降の予算化を検討します。

※応募資格等を設定しておりますので、応募に際しては募集要項をご確認ください。

※募集要項・提出書類(指定様式あり)は市HP(上記URL)よりダウンロードできます。

※申請団体においては、6月25日(水)に開催する選定委員会に出席し、提案内容に関するプレゼンテーションの実施が必要となります。

■募集する課題(課題の詳細はHPよりご確認ください)

課題番号 テーマ 1 若者・女性がいきいきと活躍できるまちづくり 2 人流データに基づいた商業振興施策の取組みについて 3 人材の確保方策について 4 保育士等の確保と定着

■スケジュール

令和7年 5月7日(水) 募集開始 5月 21 日(水) 質問受付の締切 5月 28 日(水) 質問回答の公表 6月5日(木) 提案書の締切 6月10日(火)※ 書類選考(※応募多数の場合) 6月17日(火)※ 書類選考結果通知(※応募多数の場合) 6月25日(水) 選定委員会でのプレゼンテーション審査・選定 6月26日(木) 選対委員会予備日

※応募多数の場合 6月30日(月) 選定結果の通知・公表

※以降、選定事業者による事業の遂行 令和8年 3月頃 実績報告(成果発表)

※一つの課題に対して4者以上の応募があった場合、書類選考を実施します。

■提出書類

ヾ覿氾概要書兼誓約書(様式第1号)

企画提案書(様式第2号)

M歴事項全部証明書(コンソーシアムで申請の場合は、構成員分全て)

せ温融駑繊瞥夕絢由)



■応募方法

提出書類を6月5日(木)17時30分まで(必着)に提出

【持参】

門真市 企画財政部 企画課 宛(門真市役所本館3階/平日9時〜17時30分)

【郵送】

〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 企画課 宛

(封筒に「門真市公民連携デスク地域課題解決支援実施事業申請書在中」と記載)

【メール】

kik01@city.kadoma.osaka.jp 宛

(件名を「門真市公民連携デスク地域課題解決支援実施事業申請」として送信)

■問い合わせ先

門真市企画財政部企画課 公民連携デスク担当

〒571-8585 門真市中町1番1号

TEL:06-6902-5572

E-mail:kik01@city.kadoma.osaka.jp

