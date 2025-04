2頭身ほどにデフォルメした日本発の「ちびキャラ」が、米国でトレンドになっています。

↑ちびキャラが米で増殖中(画像提供/CK Graphics/YouTube)

ちびキャラとは、頭と身体(胴体と脚)の比率がほぼ1:1で、人物の特徴を誇張して表現した物。それがいま「Chibi」の名前で海を渡り、米国で人気を呼んでいます。

その理由は、ちびキャラを自由に作ってくれる、ChatGPTのちびクリエイターがあるから。しかも、ちびキャラを手のひらサイズのカプセルに入れるようにChatGPTに指示すれば、ガチャガチャ(カプセルトイ)で手に入りそうな、オリジナルのちびキャラのフィギュアができるとあって、その作り方を細かく紹介したメディアの記事やYouTube動画などが広がっています。

日本のガチャは海外の人々の間でも人気。ガチャガチャと機械をまわすと、カプセルトイが出てくる楽しさがあり、空港や駅などにガチャがずらっと並び、それで楽しそうに遊ぶ海外旅行者を目にすることもあるでしょう。そんなことも合わさってか、ちびキャラのカプセルフィギュアが米国でブームになっているんです。

ここで、カプセルタイプのちびキャラの作り方をご紹介しましょう。

ChatGPT チビクリエイターを開く ちびキャラにしたい人物の写真をアップロードする ChatGPT に指示を出す

ちびキャラに着せたい洋服やアクセサリーがあるなら、全身が写った高解像度の画像をアップロードすることが大切です。

さらに、「ガラス製のガチャにちびキャラを入れる」「カプセルの中に、アップロードした写真の人物をちびキャラのミニチュア版にして、中に入れる」など、細かく指示を出すことを忘れずに。ChatGPTが作ったちびキャラを見て、修正の指示を出して調整しましょう。

筆者もChatGPTでちびキャラ作りに挑戦してみましたが、なかなか思うようなキャラに仕上がらず、コツをつかむまでは何度かチャレンジしないといけないようです。

気になった方は、ChatGPTと写真を用意して、ちびキャラを作ってみてはどうでしょうか?

【主な参考記事】

Techradar. New AI Chibi figure trend may be the cutest one yet, and we’re all doomed to waste time and energy making these things. April 21 2025

Daily Mail. New AI Chibi figure trend is taking over social media - here’s how you can transform into a pocket-sized toy. April 22 2025

