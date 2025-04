【PS Store:Spring Sale 第二弾】 期間:4月9日~4月23日

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Store(PSストア)にて開催中の「Spring Sale」について、第二弾ラインナップを追加更新した。

「Spring Sale」は、PS5およびPS4の対象タイトルが最大75%OFFとなるPSストアのセール。今回は4月9日から4月23日まで開催される第二弾のラインナップが追加更新された。

対象商品には「NINJA GAIDEN 2 Black」、「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」、「アストロボット デジタルデラックス版」などが登場。その他のタイトルについてはセールページより確認できる。

セール対象タイトル(一部)

NINJA GAIDEN 2 Black

価格:6,380円 → 4,785円(25%OFF)

ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション

価格:10,978円 → 2,744円(75%OFF)

EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition

価格:14,410円 → 5,764円(60%OFF)

アストロボット デジタルデラックス版

価格:8,980円 → 7,812円(13%OFF)

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.



HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche

Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER

characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.



(C) 2024 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS

FC, the EA SPORTS FC logo, Frostbite, the Frostbite logo, Football Ultimate Team, and Ultimate

Team are trademarks of Electronic Arts Inc.



(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of

Sony Interactive Entertainment LLC.