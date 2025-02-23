¡Ö¥¿¥Õ¥¬¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤¸¤ãÌµÎÏ¤À¡× Ì£Êý¤«¤éPK¶¯Ã¥¤ÇÁí¥¹¥«¥ó¡ÄÄ¨È³¸òÂå¤Î¥¦¥Ç¥£¥ÍFW¤¬¼Õºá
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ»þÂå¤Ë¼ò°æ¹¨¼ù¤ÈÌÁÍ§´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
21Æü¤Î¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤Ç¤½¤Î¥È¥ô¥¡¥ó¤«¤é¶¯°ú¤ËPK¥¥Ã¥«¡¼¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¦¥Ç¥£¥ÍFW¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ë¥Ã¥«¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
24ºÐ¤Î¥ë¥Ã¥«¤Ï¡¢Á°È¾32Ê¬¤ËÌäÂê¤ÎPK¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÏÃ¯¤â½Ë¤ª¤¦¤È¤»¤º¡£Áí¥¹¥«¥ó¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÄ¨È³¸òÂå¡£
¥¦¥Ç¥£¥Í¤Ï1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥¹¥¿¡¦¥ë¥Ë¥ã¥¤¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥È¥ô¥¡¥ó¤¬ºÇ½é¤ÎPK¥¥Ã¥«¡¼¤À¡£µÄÏÀ¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥ë¥Ã¥«¤ÏÆÈÃÇ¤Ç·è¤á¤¿¡£¤À¤«¤éÈà¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£µ¬Î§¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï·ù¤¤¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤è¤ê½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ë¥Ã¥«¤Ï¡Ö¥¿¥Õ¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈSNS¾å¤Ç¼Õºá¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ë¥¬¥Á·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿7¤Ä¤Î»ö·ï¡×
¥¦¥Ç¥£¥Í¤Ï3·î1Æü¤Î¼¡Àá¤ÇGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£