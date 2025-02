À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ¸¼¨¡ªJDSA¡ÖÂè11²óÂðÇÛ¿å¶È³¦¸òÎ®Å¸¡×

JDSAは、2025年5月28日(水)に東京都港区の東京都立産業貿易センター浜松町館で開催する「第11回宅配水業界交流展」の出展企業募集を2月28日(金)まで行開催中です。

JDSA「第11回宅配水業界交流展」

会期 :2025年5月28日(水)10:00〜16:30

会場 :東京都立産業貿易センター浜松町館 展示室3階北

(東京都港区海岸1-7-1)

出展者募集期間:2025年2月28日(金)まで

出展料 :<会員>

1小間 80,000円/2小間 120,000円/3小間 150,000円

<非会員>

1小間 180,000円/2小間 250,000円/3小間 300,000円

※小間サイズ:1小間 3m×3m、2小間 3m×6m、3小間 3m×9m

※4小間以上のお申し込みは別途ご相談ください

※出展料に含まれる内容の詳細は別途案内します

JDSAは、2025年5月28日(水)に東京都港区の東京都立産業貿易センター浜松町館で開催する「第11回宅配水業界交流展」の出展企業募集を2月28日(金)まで開催。

2023年のウォーターサーバー設置台数は524万台に達し、前年比108.7%(浄水器形ウォーターサーバーを含む)の成長となりました。

調査を開始した2007年から7倍以上に増加しており、宅配水市場の成長が続いていることを示しています。

この交流展は、宅配水業界に特化した国内唯一の展示会であり、業界関係者が一堂に会し、製品やサービスの展示、情報交換、ビジネスチャンスの創出を目的としています。

ウォーターサーバーの契約顧客を持つ事業者に対し、製品やサービスを直接PRできる場として活用できます。

同協会加盟の正会員各社は、宅配水ビジネスを通じ、「環境保全」「熱中症対策」「災害復興支援」「防災備蓄の推奨」「官民連携による防犯協力」など、多岐にわたる地域・社会貢献活動に取り組んでいます。

<昨年の主な来場企業(正会員)>

アクアクララ株式会社、株式会社いずみや、株式会社イングコーポレーション、株式会社ウォーターネット、ウォーターポイント株式会社、AW・ウォーター株式会社、株式会社kirala、株式会社ザ・トーカイ、株式会社サイサン、株式会社サニクリーン、株式会社さららいと、山陰クボタ水道用材株式会社、株式会社サンエス、株式会社ダイオーズジャパン、大丸エナウィン株式会社、株式会社タナベエナジー、株式会社中京医薬品、株式会社トーエル、株式会社ナック、富士の湧水株式会社、株式会社Beautiful Life、株式会社プレミアムウォーターホールディングス、株式会社プロメディア、株式会社マーキュロップ、株式会社楽粹 ほか、来場者数約300名。

給水機、包装容器、物流ソリューション、CRM(顧客管理システム)、宅配水と親和性の高いパウダー飲料やポーション飲料、正会員各社が取り組む「環境保全」「熱中症対策」「災害復興支援」「防災備蓄」「防犯」などの関連商品をお持ちの方々の出展を募集しています。

■出展申し込み方法

出展に関する詳細・申し込みはJDSAホームページを確認してください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 製品やサービスの展示!JDSA「第11回宅配水業界交流展」 appeared first on Dtimes.