3DダンジョンRPGの金字塔である「Wizardry(ウィザードリィ)」シリーズの最新作、『Wizardry Variants Daphne(ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ)』のSteam版ストアページが公開となった。なお同作は現在、スマートフォン版が提供中だ。

スマートフォンとデータ連携可能! Steam版『Wizardry Variants Daphne』

『Wizardry Variants Daphne』は、「ウィザードリィ」シリーズのスタイルを継承した3DダンジョンRPG。プレイヤーは自身を含む最大6人のキャラクターでパーティーを編成。町での育成や補給、ダンジョンでのコマンドバトルやアイテム収集……といった行動を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの攻略を目指す。

Steam版では、1920×1080pxでの横画面表示や、コントローラー操作に対応。また、すでにスマートフォンで作成したゲームアカウントのデータと連携できるため、外ではスマホ、自宅ではPC……といったプレイスタイルが可能だ。なお、Steamストアページではウィッシュリストへの登録がスタートしている。

Steam:Wizardry Variants Daphne:

https://store.steampowered.com/app/2379740/

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)