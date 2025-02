Intelの製品セキュリティへの取り組みをまとめた年次報告書「2024 Intel Product Security Report」がリリースされました。この中でIntelは自社セキュリティチームが発見・対処したさまざまな製品の脆弱(ぜいじゃく)性を報告していますが、脆弱性の数について「IntelよりAMDやNVIDIAの方が多かった」と記しています。2024 Intel Product Security Report Released

Intelは報告書の中で、2024年は合計374件のファームウェア、ハードウェア、ソフトウェアの脆弱性について対処したと伝えています。加えて、AMDやNVIDIAなど他社が報告した脆弱性の数を自社と比較し、「ファームウェアの脆弱性では、AMDの報告数は58件、Intelは52件だった」「AMDは脆弱性の57%しか発見しておらず、残りの43%はセキュリティ研究者や一般人が発見したことになる。対照的にIntelは自社で94%を発見している」などと記して、他社をこき下ろしました。特に、ハードウェアのRoot of Trustにおけるファームウェアの脆弱性について、「AMDの脆弱性報告数はIntelの4.4倍だった」と伝えています。また、「AMDは78件の脆弱性を『No fix planned(修正予定なし)』としており、これはAMDが解決策を持っていないことを意味する。これはIntelとは対照的で、Intelはすべてのサポート対象製品において、すべてのハードウェアのRoot of Trust脆弱性を緩和または解決している」とも述べられています。GPUについては、「深刻度の高い脆弱性」はIntelから1件しか報告されなかったのに、NVIDIAからは18件も報告されていて、そのうちの13件は深刻度が高く、悪意ある行為者がPC上でコードを実行できる可能性があると記されています。このように、Intelが他社をあげつらう報告書を公表したのは、チップの設計でAMDに後れを取り、第13世代と第14世代の不安定性問題で低迷状態にあるIntelに、起死回生を図る狙いがあったのではとの見方があります。Intelが2024年第2四半期の決算発表、2400億円超の赤字で約1万5000人の人員削減に踏み切る - GIGAZINE