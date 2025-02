Linux関連のコンテンツを取り上げるウェブサイト「DistroWatch」がFacebookにLinuxに関する投稿を行ったところ、「悪意のあるソフトウェア」として削除されました。後にMetaは「これはエラーでした」と伝えています。DistroWatch.com: Put the fun back into computing. Use Linux, BSD.https://distrowatch.com/weekly-mobile.php?issue=20250127#sitenews

Facebook Accidentally Blocks Users From Posting About Linux | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/facebook-accidentally-blocks-users-from-posting-about-linuxFacebook admits that the Linux topic crackdown was 'in error' and has been fixed | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/software/linux/facebook-admits-that-the-linux-topic-crackdown-was-in-error-and-has-been-fixedDistroWatchによると、2025年1月19日以降Facebook上でLinuxについて投稿したり、DistroWatchへのリンクを共有したりすると、その投稿が削除されるという報告が相次いでいるとのこと。実際にオンライン掲示板サイトのRedditではあるユーザーが「オーストラリアのFacebookでDistroWatchについて言及してみたところ、エラーが発生して投稿できませんでした」と報告しています。また、DistroWatchは「一部のユーザーはLinuxについて投稿したためにアカウントがロックされたり制限されたりしたという報告を受け取っています」と伝えています。以下のスクリーンショットはDistroWatchの投稿がFacebookによって削除されたことを示すもので、削除理由としてFacebookは「悪意のあるソフトウェアの共有、作成、ホスティングを促す可能性がある」と伝えました。こうした事態を受けてDistroWatchはただちにFacebookに異議申し立てを実施。しかし翌日、Facebookは「Linuxのトピックはセキュリティフィルターに登録され続ける」と伝え、制限の解除を拒否しています。DistroWatchは「皮肉なことに、Facebookはインフラの多くをLinuxで運用しており、Linux開発者を求める求人広告を頻繁に掲載しています」と批判していました。Facebookで「Linux」関連の投稿が禁止されコミュニティは「マルウェア扱いされた」と反発 - GIGAZINEしかし2025年1月28日にMetaは海外メディアのPCMagに対し「この施行はエラーであり、その後対処されました。Linuxに関する投稿は現在我々のサービスで許可されています」と報告しました。DistroWatchは「FacebookがDistroWatchへのリンクを含んだ投稿の禁止を解除したと聞きました。これは喜ばしいことですが、私の個人的なFacebookアカウントは今なおDistroWatchへのリンクを投稿しようとしてロックされているため、禁止の解除を確認することができません。しかし、すべてのアピールや苦情は成功したようです」と述べています。なお、記事作成時点でFaceboookがLinuxに関する投稿を削除、関連アカウントをロックした理由については不明なままです。PCMagは「Facebookが独立機関によるファクトチェックを廃止し、ユーザー同士で情報の正誤を確認する『コミュニティノート』形式に移行したことが原因ではないか」と推測しています。Metaのマーク・ザッカーバーグが「表現の自由という原点に立ち返る」宣言、ファクトチェック機能をやめてコミュニティノート形態への移行を表明 - GIGAZINE