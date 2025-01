TikTokの親会社であるByteDanceが2025年1月22日に、中国で人気のAIアプリ・豆包(Doubao)のアップデート版である「Doubao 1.5 Pro」を発表しました。中国企業は、アメリカの輸出規制により先進的なチップへのアクセスが制限されていますが、効率を武器に低コストでありながらOpenAIのモデルに引けを取らないパフォーマンスを持つAIを矢継ぎ早にリリースしています。

Doubao 1.5pro - Doubao Teamhttps://team.doubao.com/en/special/doubao_1_5_proChina’s most popular AI app gets facelift with ByteDance’s Doubao 1.5 | South China Morning Posthttps://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3295834/chinas-most-popular-ai-app-gets-facelift-bytedances-doubao-15DeepSeek claims its 'reasoning' model beats OpenAI's o1 on certain benchmarks | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/20/deepseek-claims-its-reasoning-model-beats-openais-o1-on-certain-benchmarks/以下は、ByteDanceが今回発表したクローズドソースのマルチモーダルモデル「Doubao 1.5 Pro」のベンチマーク結果です。Doubao 1.5 Proは、コーディングスキルや推論能力、中国語の理解力などを測定した14のベンチマークのうち半数で、OpenAIのGPT4oやGoogleのGemini、AlibabaのQwenなどよりも優れた成績を収めました。ByteDanceは発表の中で、「Doubao 1.5 Proはより小さいアクティベーションパラメーターだけで、最先端の超大規模かつ高密度な事前トレーニング済みモデルのパフォーマンスを上回り、複数のベンチマークで優れた結果を達成します」と述べて、効率性の高いトレーニング手法によりパフォーマンスと低コストの両立が図れている点をアピールしました。中国からは、先行するトップクラスのAIに肉薄するパフォーマンスのモデルが次々と登場しています。例えば、2025年1月20日にはいくつかのベンチマークでOpenAI o1と遜色ないスコアを示したオープンソースモデル「DeepSeek R1」が発表されました。OpenAI o1相当の推論モデル「DeepSeek R1」を中国AI企業が商用利用や改変が可能なMITライセンスでリリース - GIGAZINEDeepSeekの技術レポートによると、このモデルのトレーニングにはNVIDIAが中国向けに性能を調整したH800チップが使われており、かかった費用は600万ドル(約9億3415万円)未満だったとのこと。一方、Anthropicのダリオ・アモデイCEOは、OpenAIがGPT-4oのトレーニングに投じた費用は1億ドル(約155億円)にのぼると見積もっています。IT系ニュースサイトのTechCrunchは、中国産AIの台頭について、「これまで少なくとも3つの中国の研究所、すなわちDeepSeek・Alibaba・Moonshot AI傘下のKimiが、OpenAIのo1の対抗馬と主張しているモデルを開発しています」と述べました。また、ジョージ・メイソン大学のAI研究者であるディーン・ボール氏はSNSへの投稿で、「中国のラボは、アメリカのモデルと同様のベンチマーク性能を達成するという点で、今後もファースト・フォロワーであり続けるでしょう」との見方を示しました。