スタジオソータは、「アーマード・コアVI エンブレムメタルチャーム1」を1月23日以降順次発売する。価格はカプセルトイが1回500円、ボックストイが1個550円。

フロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム「アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン」よりメタルチャームが登場。第1弾はレッドガン部隊のメンバーから「G13」、「G1 ミシガン」、「G4 ヴォルタ」、「G5 イグアス」、「G6 レッド」の5種と、今作には欠かせない人物「ハンドラー・ウォルター」を含めた全6種がラインナップされる。

「アーマード・コアVI エンブレムメタルチャーム1」商品詳細

1月23日~ 順次発売

価格:カプセルトイ 500円/ボックストイ 550円

対象年齢:15歳以上

素材:亜鉛、合金、鉄

サイズ:全長約34mm

G13

G1 ミシガン

G4 ヴォルタ

G5 イグアス

G6 レッド

ハンドラー・ウォルター

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.