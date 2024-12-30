¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤¬¶âÍö²ñ¤ÎLÀ¾Àîô¥¤é¹â¹»À¸4Ì¾¤ÎÆâÄê¤òÈ¯É½¡ª
¡¡30Æü¡¢SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤¬¡¢¾¾»³Åì±À¹â¹»¤ÎËÌÀîÈþºù¡Ê18¡Ë¡¢²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¹»¤ÎÃæÅÄÍõÈþ¡Ê18¡Ë¡¢¶âÍö²ñ¹â¹»¤ÎÀ¾Àîô¥¡Ê18¡Ë¡¢½ÙÂæ³Ø±à¹â¹»¤Î»³Æâ»Ö¿¥¡Ê18¡Ë¤Î4Ì¾¤¬²ÃÆþÆâÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì22¡¢23¡¢24¡¢25¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ç¾¾»³Åì±À¹â¹»¤Ëºß³ØÃæ¡£Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡Ë¤äÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢U21ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄ¤âMB¤Ç¸½ºß²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¹»¤Ëºß³ØÃæ¡£ËÌÀî¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ä½Õ¹â¥Ð¥ìー¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¹ñÂÎ¡Ë¤Ç¤Ï¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤Ç¶âÍö²ñ¹â¹»¤Ëºß³ØÃæ¡£2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè14²ó¥¢¥¸¥¢U18½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¥ê¥Ù¥í¾Þ¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¼éÈ÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ç½ÙÂæ³Ø±à¹â¹»¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè18²óÀ¤³¦U19½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢4°Ì¤È¤¤¤¦²Ú¡¹¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ì¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¦ËÌÀî
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ËÌÀîÈþºù¤Ç¤¹¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¸©¤Ç¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡¦ÃæÅÄ
¡¡¡Ö¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Î¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡¦À¾Àî
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢À¾Àîô¥¤Ç¤¹¡£¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¼éÈ÷¤È·Ò¤®¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡¦»³Æâ
¡¡¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢»³Æâ»Ö¿¥¤Ç¤¹¡£¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ìー½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âô»³¤ÎÊý¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢4Ì¾¤ÎÂÓÆ±»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£