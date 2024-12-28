ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÎØ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×-DREAM BRIDGE DAY 2024-
12·î22Æü¡¢¡ÖDREAM BRIDGE DAY 2024¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅìµþÅÔÂç¼êÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Õ¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¸ª½ñ¤¤â¥ä¥¥å¥¤¥¯ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£´Æ½¤¡×¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØNPOË¡¿Í¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢BLF¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://blf.or.jp¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤òÀµ¤·¤¤Æ»¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡öÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ï¡¼¥ì¥àÃÏ¶è¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌó58¡ó¤¬¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤ÎÃÏ¶è¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷Ìîµå¥ê¡¼¥°¡ÖHARLEM RBI¡×¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï96¡ó¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢93¡ó¤¬Âç³Ø¤ÎÆþ³Øµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡ÊBLFÄ´¤Ù¡¿2013Ç¯¡ËÅù¡ä
ÆüËÜ¤Ç¤â2020Ç¯¤«¤éBLF¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡¢Î¤¿Æ²ÈÄí¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÌîµåÍÑ¶ñ¤òÊ¶¼º¡¢ÇËÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¤Îµå»ù¤¿¤Á¤ËÌîµåÍÑ¶ñ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØDREAM BRIDGE¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç17Ì¾¤Îµå»ù¤ò»Ù±ç¤·¡¢2024Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë6Ì¾¤Îµå»ù¤ò»Ù±ç¡£¤½¤Î³èÆ°¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´óÉÕ¡¦²ñ°÷¡×À©ÅÙ¤Ë¤è¤ëÂ¿¤¯¤Îà¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼á¤«¤é¤ÎÊç¶â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¡£
¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¡¢¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î´Û»³¾»Ê¿¤µ¤ó¡¢½÷»Ò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎµÈÅÄ¤¨¤ê¤µ¤ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î4¿Í¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¸òÎ®²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï°ìÇ¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ë¾¯Ç¯¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏºòÇ¯¤â»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£±·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÌîµåÆ»¶ñ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ØDREAM BRIDGE¡Ù¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÌîµåÍÑ¶ñ°ì¼°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤«¤é¤ÏÅ¾µïÀè¤Ç¤Î¿·¤·¤¤´Ä¶¡¢³Ø¹»¤ËÆëÀ÷¤á¤ºÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¡¢Ìîµå¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ØÎØÅç¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤È¤â¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»Ô¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¿¤¯¤¬Éô°÷ÉÔÂ¡¢ÍÑ¶ñÉÔÂ¤È¤Ê¤ê¡¢¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÎØÅç¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤ÀÍÑ¶ñ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ÌîµåÍÑ¶ñ°ì¼°¤Ê¤É¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¾¯¤·¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»Ù±ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤¤³¤È¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤â»Ò¤É¤âÃ£¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈïºÒÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤ä¥Á¡¼¥à¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
18»þ¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿70¿ÍÍ¾¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¸òÎ®¡£¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤È¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬º£Ç¯¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤¿Ç¾¤È¿ÈÂÎ¤ÎÏ¢Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¥ß¥½¤Î¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÇ¾¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£
½é¤á¤ÏÁ´°÷¤¬Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂÎ¸³¤·¡¢¼¡¤ÏÆó¿Í°ìÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï4¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ä´Û»³¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤º¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï´Û»³¤µ¤ó¤¬MC¤È¤Ê¤êÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¤³¤È¤äº£¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¯¼ÁÌä¤¹¤ë´Û»³¤µ¤ó¤ËÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ºÇ¸å¤ÏÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ØDREAM BRIDGE¡Ù¤Î³èÆ°°ÕµÁ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤Î³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÎØ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡ØDREAM BRIDGE¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬Ìîµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È--
¤½¤ì¤Ï¡¢Êç¶â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤È¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌîµåÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼èºà¡¦µ»ö¡§¥ä¥¥å¥¤¥¯ÊÔ½¸Éô¡¿¼Ì¿¿Äó¶¡¡§BLF¡Ë
¡ØNPOË¡¿Í¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢BLF¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://blf.or.jp¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â2020Ç¯¤«¤éBLF¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡¢Î¤¿Æ²ÈÄí¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÌîµåÍÑ¶ñ¤òÊ¶¼º¡¢ÇËÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¤Îµå»ù¤¿¤Á¤ËÌîµåÍÑ¶ñ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØDREAM BRIDGE¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç17Ì¾¤Îµå»ù¤ò»Ù±ç¤·¡¢2024Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë6Ì¾¤Îµå»ù¤ò»Ù±ç¡£¤½¤Î³èÆ°¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´óÉÕ¡¦²ñ°÷¡×À©ÅÙ¤Ë¤è¤ëÂ¿¤¯¤Îà¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼á¤«¤é¤ÎÊç¶â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¡£
¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¡¢¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î´Û»³¾»Ê¿¤µ¤ó¡¢½÷»Ò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎµÈÅÄ¤¨¤ê¤µ¤ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î4¿Í¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¸òÎ®²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï°ìÇ¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ë¾¯Ç¯¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏºòÇ¯¤â»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£±·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÌîµåÆ»¶ñ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ØDREAM BRIDGE¡Ù¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÌîµåÍÑ¶ñ°ì¼°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤«¤é¤ÏÅ¾µïÀè¤Ç¤Î¿·¤·¤¤´Ä¶¡¢³Ø¹»¤ËÆëÀ÷¤á¤ºÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¡¢Ìîµå¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ØÎØÅç¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤È¤â¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»Ô¤ÏÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¿¤¯¤¬Éô°÷ÉÔÂ¡¢ÍÑ¶ñÉÔÂ¤È¤Ê¤ê¡¢¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÎØÅç¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤ÀÍÑ¶ñ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ÌîµåÍÑ¶ñ°ì¼°¤Ê¤É¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¾¯¤·¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»Ù±ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤¤³¤È¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤â»Ò¤É¤âÃ£¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈïºÒÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤ä¥Á¡¼¥à¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
18»þ¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿70¿ÍÍ¾¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¸òÎ®¡£¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤È¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬º£Ç¯¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤¿Ç¾¤È¿ÈÂÎ¤ÎÏ¢Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¥ß¥½¤Î¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÇ¾¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£
½é¤á¤ÏÁ´°÷¤¬Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂÎ¸³¤·¡¢¼¡¤ÏÆó¿Í°ìÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï4¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ä´Û»³¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤º¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï´Û»³¤µ¤ó¤¬MC¤È¤Ê¤êÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¤³¤È¤äº£¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¯¼ÁÌä¤¹¤ë´Û»³¤µ¤ó¤ËÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ºÇ¸å¤ÏÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ØDREAM BRIDGE¡Ù¤Î³èÆ°°ÕµÁ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤Î³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÎØ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡ØDREAM BRIDGE¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬Ìîµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È--
¤½¤ì¤Ï¡¢Êç¶â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤È¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌîµåÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼èºà¡¦µ»ö¡§¥ä¥¥å¥¤¥¯ÊÔ½¸Éô¡¿¼Ì¿¿Äó¶¡¡§BLF¡Ë