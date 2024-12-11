½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼SV¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é£²¥«·î ¸Å²ì¼ÓÍýÆà¤Î¸å¤ò·Ñ¤°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï½Ð¸½¤¹¤ë¤«
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢¸Å²ì¼ÓÍýÆà¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¤¬µî¤Ã¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬"½÷²¦"¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Å°Ç¤ò¾È¤é¤¹À±¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄäÂÚ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸Å²ì¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ¡¢ÂÎÎÏ°Ê¾å¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Éé¿´¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ê¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤òµá¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯»Ñ¤Ï¡¢¸É¹â¤Ë±Ç¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¸Å²ì¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËSV¥ê¡¼¥°¤¬È¯Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÌîË¾¤ò·Ç¤²¡¢14¥Á¡¼¥à¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ï¡¢·²Íº³äµò¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤Î¼¡¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÎÓ¶×Æà¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¸Å²ì¡×¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥°¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥·¡¼¥Ö¡Ë¤ËÍ¥¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤òÍÊ¤¹¤ëÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê12·î£¹Æü¸½ºß¡£½ç°Ì¡¢À®ÀÓ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°æ¾å°¦Î¤º»¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óV2¡Ê£²Éô¡Ë¤À¤Ã¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ò£µ°Ì¤ËÌö¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢£±°Ì¤«¤é£µ°Ì¤Þ¤Ç¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¿¥¤¤È¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î£¶°Ì¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏMVP¡¢ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SV¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Äº´Æ£½ÊÇµ¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡ËPhoto by Naoki Nishimura/AFLO SPORT
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß£´°Ì¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Îº´Æ£½ÊÇµ¤Ï¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ç¸Å²ì¤ÎÇØÈÖ¹æ£²¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Ö¸Å²ì¤Î¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤â¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¸Å²ì¡×¤È¤·¤ÆÊä¶¯¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¡¢Á´¿È¤òÊÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤é¤»¤ÆÂÇ¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÈþ¤·¤¤¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¸Å²ì¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤³¤½¡¢Âç¤¤ÊÇÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÀÚâøÂöËá¤Î²áÅÏ´ü¤À¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤Î£²¥«·î¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡Ú³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¡Û
¡¡10·î12Æü¡¢SV¥ê¡¼¥°¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼³«ËëÀï¤ÏNECÂÐºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¸Å²ì¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ê¤É¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡ÊÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ï°µÅÝÅª¤Ë½÷À¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤¬¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î´ÑµÒ¤ÏÃË½÷¤äÇ¯Îð¤Î¤Ø¤À¤Æ¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¡Ë¡¢3280Ì¾¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤Î£Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î£³ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÆ±¤¸¥«¡¼¥É¤â2632Ì¾¤Ç¡¢°¤¯¤Ê¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¤½¤Î¸å¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¤ä¤ä¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶Ñ¤Ç1000¿Í¶¯ÄøÅÙ¤ò¿ä°Ü¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë2000¿Í¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼?¡ßSV¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¤Ç¡¢¤³¤Î£²¥«·î¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤Î·×30¿Í¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÈ©´¶³Ð¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬¥Ð¥ì¡¼¤Ø¤Î°úÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢²¿¤«¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤·¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¼«ÂÎ¤â¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥ê¥Ù¥í¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤ÎÀîÈªÍÚÆà¤¬¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥ÖÀ®¸ùÎ¨£±°Ì¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÂåÉ½Æþ¤ê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥ÖÀ®¸ùÎ¨£³°Ì¤Çºë¶Ì¾åÈø¤Î´äß·¼Â°é¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼²ñ¾ì¤Ç¡Ö´äß·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥°¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡Ê10°Ì¡Ë¤Î郄º´É÷Íü¤¬¡¢Âª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤È½Å¤Ê¤ëÍ©¸¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥×¥ì¡¼¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÍèÇ¯£±·î³«ºÅ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â¥ê¡¼¥°¿äÁ¦¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢KUROBE¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ºÉÙ»³¡Ê11°Ì¡Ë¤Î°ÂÅÄÈþÆî¤Ë¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡Ê£¹°Ì¡Ë¤ÎºÙ¾Â°½¤¬¡¢¥ê¡¼¥°£´°Ì¤È³°¹ñ¿ÍÁª¼ê´éÉé¤±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯·èÄêËÜ¿ô¡Ê£±¥»¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£Æ±¤¸¤¯É±Ï©¤Î°ËÆ£Ëã½ï¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÎ®µ·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¡Ê13°Ì¡Ë¤Î°ËÆ£ËàÌí¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥µ¡¼¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Æ¥ó¥Ý¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ç¥ó¥½¡¼¤ÎÂç粼¶×Ì¤¤Ï¼ÂÎÏ¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥µ»¼«ÂÎ¤Ë¼§ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤Î±²¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Î»þ´ü¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¤Î£³Ê¬¤Î£±ÄøÅÙ¤ò¾Ã²½¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ÏÂçºå¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¡¢ºë¶Ì¾åÈø¤Î»°¤ÄÇÃ¤«¡£¤¿¤À¡¢£´°Ì°Ê²¼¤â¼ÂÎÏ¤ÏÙÉ¹³¡£ºòµ¨½÷²¦¤ÎNEC¤ËÈ¿Å¾¹¶Àª¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÄ¹²¬Ë¾Íª¤òÍÊ¤¹¤ëSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ê£·°Ì¡Ë¡¢¹äÏÓ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¡¢¿¼ß·¤Ä¤°¤ß¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ëÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì¡Ê£¸°Ì¡Ë¤â½½Ê¬¤Ë´¬¤ÊÖ¤»¤ë¡£
¡¡44»î¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½ç°Ì¤Ï¤Þ¤ÀÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ê¡¼¥°Àï¸å¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¾å°Ì£¸¥¯¥é¥Ö¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¿Ê½Ð¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤ÇÀï¤¤¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ëÄ¹Ãú¾ì¤À¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëº¢¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ï¿·»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£