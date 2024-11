“B․I․Gメンバー所属”New And․B、東京でイベント開催！11月30日よりNIKとしても活躍したゴンミンが参加

New And.Bが、11月23日(土)から12月8日(日)まで東京・新宿のFC LIVE TOKYOでライブイベントを開催する。New And.Bは、B.I.Gのジェイフン、ジンソク、そして新メンバーのジョ・イジュンによって今年1月から始動したボーイズグループだ。今年初め、1月12日から2月25日にかけて大阪と東京で「2024 New.B LIVE in JAPAN New.B The Stage」を開催し、全44公演が大盛況に終わり、3人の新たなスタートを成功させた。

そして今回、11月23日(土)から「New And.B LIVE IN JAPAN “PROMISE”」の開催が決定。さらに11月30日(土)からは、同じくB.I.Gで、昨年まで11人組日韓合同ボーイズグループNIKで活動していたゴンミンの参加も決定している。4人体制となり、さらにパワーアップする彼らの姿に多くのファンからの注目が集まっている。この機会に会場へ足を運び、4人の新たなスタートを見届けてみてはいかがだろうか。イベントは11月23日(土)から12月8日(日)まで、東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて全18公演行われる。チケットは現在好評発売中だ。

■イベント概要

「New And.B LIVE IN JAPAN “PROMISE”」

【日程】

11月23日(土)〜12月8日(日)



※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



【会場】

FC LIVE TOKYO

(東京都新宿区大久保2-18-14)



【チケット代金】

前売:4,500円(税込)



【チケット販売期間】

好評発売中〜各公演4日前23:59まで



その他、詳細はチケットサイトをご覧ください。



