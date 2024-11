冒険好きな猫が大人気に

画像はイメージです

英国ドーチェスターのトラ猫「Susie」は、地域の人々から愛される人気者です。

この猫は、2023年に飼い主とともに引っ越してきて以来、毎日地域の30店舗以上を訪問しては愛嬌をふりまき、たちまち有名になりました。

もともとアップウェイに住んでいた飼い主のLindaさんとMichaelさん夫妻は、娘のJennyさんと一緒に暮らすため、猫をつれて引っ越してきたのです。

冒険が大好きなSusieは、すぐに毎日あちこち出かけて行くようになりました。このため一家には「おたくの猫が迷子になった」という電話が殺到するようになったのです。

そこでLindaさんは首輪につけた名札に「迷子じゃなくて、ただ冒険好きな猫なのです」と書き込んだそうです。

Susieが訪ねていく地元の企業や住宅の人々は、この猫が「まるで自宅にいるようにくつろいで、それぞれの訪問先で自分のお気に入りの場所を確保している」と口々に話しています。

絵本の主人公になる

画像はイメージです

2024年のクリスマスを前にして、Susieの冒険談を描いた絵本が出版されました。タイトルは「Not Lost(迷子猫じゃないよ)」。

著者は学習障害を持つ人々を支援する団体「People First Dorset」のメンバーです。絵本の収益はこの団体の活動に充てられます。ドーチェスターで2024年10月に行われた最初の発売記念サイン会には、100人以上が集まり、大盛況でした。

もともと同団体のLaura Kerrさんが、アパートの4階にある自宅にやってきたSusieを見て「この猫のことを絵本にしたらどうだろう」と考えたのが始まりです。地元の獣医に詳細をたずねた彼女は、猫が有名な存在だと知ってワクワクしました。

ますます名声が高まりそう

画像はイメージです

「Susieをたたえるとともに、わたしたちが行っている活動を祝うために、この本を質の高いものにしたかったのです。すでに多くの人々からすばらしいフィードバックをいただいています。猫に出会ってから本を手にできるまで、約9ヵ月かかりました。でも(プレゼントにできるよう)クリスマスに間に合ってよかったです」

これまでも街で販売される絵葉書にはアップ写真がプリントされていたSusieですが、今回の出版によってその名声はますます高まりそうですね。

出典:

・Susie the cat fans turn out for book launch

・Dorchester's curious cat wins over hearts of Dorset town