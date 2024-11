アリゾナ州 マリコパ郡メサの交差点で今月8日、車載 カメラ が捉えた2歳児の映像が SNS などで拡散している。オムツ姿の2歳児は突然、交通量の多い道路に飛び出し、かろうじて車にひかれずに済んだ。息を呑むような映像が話題となり、米ニュース メディア 『FOX 10 Phoenix』などが報じた。8日午後5時45分過ぎ、すでに暗くなった アリゾナ州 メサのある交差点に突然、オムツだけをつけた男児(2)が道路に飛び出し、時速72キロ(45マイル)ほどで走行していた2台の車にひかれそうになった。

当時の様子は、近くに停車していたと思われるAさんの車載 カメラ によって記録されており、男児は道路の中ほどまで飛び出すと、興奮していたのか、その場で足をバタバタさせた。また、ヘッドライトを点けた車が背後から近づいてくるのが確認できるが、男児はAさんの車をじっと見つめており、迫る危険に気づく様子は全くなかった。一方、Aさんは大型車にひかれそうになる男児を見て、耳をつんざくような悲鳴を上げたが、2台目の車がカーブを描き、かろうじて男児を避けた。その直後、近くにいた一人の女性が男児を抱き上げ、無事に保護した。Aさんは当時、後部座席に7歳の息子を乗せていたため男児を助けることができず、クラクションを鳴らして注意を促すことしかできなかった。Aさんは「あの子が車に轢かれるのを目の前で見ることになるのでは」と心の準備をし、絶望して半狂乱になったという。後にAさんは「あまりの出来事に精神的にショックを受け、この件がトラウマになった」と明かすも、救世主の女性に対しては「自ら命の危険を冒し、道路にいた男児を救ってくれた」と述べて感謝した。男児の父アレックス・シャーベルさん(Alex Schabel)によると当時、2歳(正確には2歳半)と生後9か月の息子の面倒を見ていたのは妻で、2人を置いて少しだけ外出していた。そしてドアベル カメラ の通知を受け取って、アレックスさんは息子が家の外に出ていたことを初めて知ったという。「家のドアが大きく開いており、女性が息子を抱っこしている姿が見えたんだ。彼女は『道路の真ん中に飛び出していたあなたのお子さんを保護しました』と説明した。」「息子に気づいた近所の女性が、危険な状態にあった息子を救ってくれたことに心から感謝している。彼女の名前はよく聞き取れなかったけど、個人的にお礼を言いたいと思っている。それに今回の件は『子供たちから目を離してはいけない』という大切な教訓となった。」そう語ったアレックスさんだが、実は彼の妻は産後うつに苦しみ、その日はドアに鍵をかけることを忘れていた。また、生後9か月の息子もほぼ同じ時間に家から外に出ており、現在、マリコパ郡保安官事務所はこの母親に対して「子供を危険に晒した容疑」で捜査を行っている。そしてこの動画を見た人からは、次のような感想が寄せられた。「なんて恐ろしい光景なのだろう。」「男児が生きていたのは幸運だった。」「母親はオムツだけの子と生後9か月の子を置き去りにして外出したというのか? いったいどこに行ったというんだ。」「産後うつだろうと関係ない。母親を 育児放棄 の疑いで訴えるべきだ。」「2台の車は子供をひきそうになりながら止まらなかった。なんてことだ!」「女性の悲鳴がまるで ホラー映画 のよう。とにかくこの子が無事でよかった。」なお、今年3月には 中国 で、生後6か月の男児が家を抜け出し、暗い夜道をハイハイしているところを保護された。母親(一部報道では両親とも)は、男児が寝ている間に短時間、ドアを開けたまま外出していた。画像は『The Sun 「MIRACLE ESCAPE Terrifying dashcam vid shows moment toddler in nappy runs into ROAD as cars swerve to avoid him & driver screams」(Credit: AZ Family 3)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)