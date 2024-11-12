Epic Games Storeにて「悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション」が11月15日より無料配布
【Epic Games Store:「悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション」無料配布】
無料配布期間：11月15日～11月22日
無料配布期間：11月15日～11月22日
Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Games Store」にて、ホラーアクションゲーム「悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション」の1週間無料配布を11月15日より開始する。配布期間は11月22日まで。
「悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション」はコナミグループ創業50周年を記念した「悪魔城ドラキュラ」シリーズ初期8タイトルに加え、秘蔵の開発資料を見られる大ボリュームの「ボーナスブック」を収録したタイトル。
収録タイトルは第1作「悪魔城ドラキュラ」、「Castlevania Ⅱ Simon's Quest（北米版）」、「悪魔城伝説」、リメイク版「悪魔城ドラキュラ」、「ドラキュラ伝説」、「ドラキュラ伝説II」、「VAMPIRE KILLER」、「悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん」。
□「Epic Games Store」の「悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション」ページ
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