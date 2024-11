Apple関連の確度の高いリーク情報を取り扱うアナリストの ミンチー・クオ 氏が、廉価版Apple Vision Proの発売が2027年に延期され、M5を搭載したApple Vision Proが2025年に登場することになると報じています。Vision Pro With M5 Chip Rumored for 2025, Apple Also 'Considering' iPhone-Connected Glasses - MacRumors

As I understand it, production of the cheaper Vision Pro has been delayed beyond 2027 for a while now. This means Apple's only new head-mounted display device in 2025 will be the Vision Pro with an upgraded M5 processor.



I think what really drove Apple to delay the cheaper…— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 3, 2024

Apple's prices are high across the board vs. competitors, even HomePod mini. That's another issue-what Apple considers 'affordable' for Vision Pro might still be pricey vs. competitors. So it all comes down to whether they can provide successful use cases.— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 3, 2024

Appleは2024年2月に空間コンピューターの「Apple Vision Pro」を発売しました。Apple肝いりのAR/VRヘッドセットとしてリリースされたApple Vision Proですが、生産が縮小していることが報じられています。約60万円のApple初となる高級MRヘッドセット「Apple Vision Pro」がついに日本で発売されたので開封&セットアップしてみた - GIGAZINEApple Vision Proの需要が思うように伸びない理由のひとつとして挙げられているのが「価格」です。Apple Vision Proの日本での販売価格はストレージが256GBのモデルで税込59万9800円と非常に高価。そのため、Appleは約30万円の廉価版Apple Vision Proを2025年にリリースすると報じられていました。Appleが2025年に約30万円の廉価版Apple Vision Proをリリース予定、2026年に「Vision Pro 2」・2027年にはスマートグラスとカメラ付きAirPodsのリリースを計画中との報道 - GIGAZINEしかし、ミンチー・クオ氏が廉価版Apple Vision Proのリリースが2027年に延期されたと報じています。クオ氏によると、廉価版Apple Vision Proの生産はしばらく前に延期されてしまった模様。これに代わって、Appleは未発表のAppleシリコンであるM5搭載のApple Vision Proを2025年にリリースするとクオ氏は指摘しました。なお、このApple Vision Proに他の新機能や変更点があるかどうかは不明です。さらに、クオ氏は「AppleがApple Vision Proの廉価版の発売を遅らせた本当の理由は、単に価格を下げるだけでは成功する事例を生み出せないということだと思います。これはHomePodの状況と似ており、より安価なHomePod miniを発売しても、Appleのスマートスピーカーはスマートスピーカー市場において主流製品になることができませんでした」と延べ、Appleが廉価版Apple Vision Proのリリースを延期した理由を推測しています。加えて、クオ氏は「Apple製品の価格はHomePod miniを含め、競合他社のものと比べて全体的に高いです。Appleが『手頃な価格のApple Vision Pro』とみなすものであっても、競合他社の製品と比べると、まだまだ高価である可能性があります。つまり、すべては成功する使用例を提供できるかどうかにかかっています」と述べました。Appleのリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン氏も、AppleがApple Vision Proに搭載されるAppleシリコンをアップデートすることを計画していると報じました。しかし、ガーマン氏はこのアップデート版Apple Vision Proのリリース時期については言及していません。また、ガーマン氏は廉価版Apple Vision ProをAppleが開発継続していると報じているものの、この廉価版のリリース時期についても言及していません。ガーマン氏はiPhoneに接続されたメガネのようなデバイスを「真剣に検討している」とも報じています。報道によるとこのメガネ型デバイスは「Xrealなどの企業が提供するメガネデバイスとほぼ同様のもの」で、Appleにとってのメリットは「iPhoneを自社製品のエコシステムの中心として強化し、3500ドルのApple Vision Proよりもはるかに人気の高いオプションを提供できること」だそうです。