¡ÖÏª½Ð¥ä¥Ð¡×¡Ö¶»¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡©¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ´Ý½Ð¤·¤Î¡ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¡É¥É¥ì¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¡¡10·î28Æü¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X FINAL¡Ù¡ÊÅÄÂ¼Ä¾¸Ê´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ä¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡ÊÂç¶åÌÀ»Ò´ÆÆÄ¡Ë¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤Ê¤É¡¢º£¸å¡¢¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤ëÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤é¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ë¡¼¥È29¡Ù¡Ê¿¹°æÍ¦Í¤´ÆÆÄ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¥²í¤µ¤ÈÍÅ±ð¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¿þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤È±¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¼ó¸µ¤Ë¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¡¢ÏÓ¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢»Ø¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤òÃå¤±¡¢¸ý¸µ¤ÏÀÖ¤Î¥ê¥Ã¥×¤ÈÂç¿Í¤Î½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç²ñ¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ñ¤ò¸½¤ï¤¹¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°½À¥¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÃÀ¤¹¤®¤ë³Ê¹¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡ÈÏª½Ð¤ÎÂ¿¤µ¡É¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¥É¥ì¥¹¤ÎÏª½Ð¥ä¥Ð¡Õ
¡Ô¤Ï¤ß½Ð¤·¤½¤¦¤Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Õ
¡Ô°½À¥¤Ï¤ë¤«¶»¸«¤¨¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê¶»¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡Õ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°½À¥¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿°½À¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2004Ç¯¤ËTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Ç¯¶á¤¯Á°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²áµî¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°½À¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤È¤Î¡È¿¿·õ¸òºÝ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇ®°¦ÊóÆ»¤Î¸å¡¢9·î¤´¤í¤Ë¤Ï°½À¥¤µ¤ó¤Î¡È·ã¤ä¤»¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤â¿¿·õ¸òºÝ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°½À¥¤µ¤ó¤âÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤À¤é¤À¤é¤È¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°½À¥¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢3·î24Æü¤¬¡ÈX¥Ç¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ø¸¶¿§ °½À¥¤Ï¤ë¤« 2013-2024¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°½À¥¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÈÉÔÏÇ¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£