【Nintendo Switch版「ニコニコ」】10月17日 サービス再開

ドワンゴは10月17日、Nintendo Switch用動画配信サービス「ニコニコ」のサービスを再開した。

Switch版「ニコニコ」は6月8日に発生したサイバー攻撃によって利用できない状態が続いていたが、本日10月17日より約4カ月ぶりにサービス再開となった。利用するにはVer. 4.51へのアップデートが必要となっている。

なおセキュリティ対策の一環として、8月5日以降に初めて「ニコニコ」へログインする場合はパスワードの再設定が必要になっている。また8月5日をもって「ニコニコミュニティ」のサービスが終了しているため、フォロー中のコミュニティ画面の提供が終了となる。

(C) DWANGO Co., Ltd.

Nintendo Switchは任天堂の商標です。