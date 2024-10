ベルキンは2023年に発売したディズニー創立100周年をテーマにしたモバイルアクセサリーに続いて、2024年もディズニーテーマの製品を発売することを発表。9月30日から順次発売します。

スマホショルダーストラップに注目

今年映画が公開された「インサイド・ヘッド2」や「デッドプール&ウルヴァリン」を含む各シリーズでiPhoneケースやMagSafe対応モバイルバッテリーなどを展開しますが、今回は新たにスマホショルダーストラップをラインアップする点に注目。

クリップ部分にマグネットプレートを採用し、その日の気分やコーディネートに合わせてプレートを着せ替えできるのが特徴です。

回転式のバックルを採用し、ストラップから簡単にスマホを着脱できるのも大きな特徴。短いストラップだけ取り外して、手首に装着することもできます。

シリーズ詳細

デッドプール&ウルヴァリンは、ストリートアート風の斬新なデザインが特徴。スマホショルダーストラップ全3種とMagSafe対応モバイルバッテリーをラインアップ。

「スターミッキー」は、ディズニー・マジックを表現したコレクション。スマホショルダーストラップ全3種、iPhoneケース全2種、MagSafe対応モバイルバッテリー、65W USB-C急速充電器、高耐久USB-C to C ケーブルをラインアップします。

インサイド・ヘッド2は、ヨロコビ、イカリ、ムカムカ、ビビリ、カナシミの5人を表現した色鮮やかなデザインが特徴。スマホショルダーストラップ全3種とMagSafe対応モバイルバッテリーをラインアップ。

誕生90周年を迎えたドナルドダックのシリーズは、スマホショルダーストラップ全3種とiPhoneケース全2種、MagSafe対応モバイルバッテリーをラインアップします。

「アナと雪の女王」は映画公開10周年を記念したコレクション。スマホショルダーストラップ全3種、iPhoneケース全2種をラインアップします。

「ミッキー&フレンズ」は、ミッキーと仲間たちが描かれた、白と黒を基調にしたシックなコレクション。スマホショルダーストラップ全3種、iPhoneケース全2種をラインアップ。

「ズートピア」は、ジュディとニックのポップな幾何学模様が特徴のシリーズ。スマホショルダーストラップ全3種、iPhoneケース全2種をラインアップします。

ディズニーテーマのモバイルアクセサリーは、9月30日から順次発売。iPhoneケースは10月下旬、スマホショルダーストラップはポリエステルモデルが10月中旬、レザー及び2-in-1レザーモデルは10月下旬から発売を予定しています。

