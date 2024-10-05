¡ÚµþÅÔÈ¬¾ò¡ÛËÜ³Ê¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡ÖOMOFU¡×¤Ç¤¿¤¤¾Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Ê¤«¡õ¹á¤ê¹â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò
Íµ¡JASÇ§Äê¤ÎÆ¦¤ò¸·Áª¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡õ¹á¤ê¹â¤¤°ìÇÕ
JRµþÅÔ±Ø¡¦È¬¾ò¸ý¡ÊÆî¸ý¡Ë¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Û¤É¡£µþÅÔ±ØÁ°¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¡ÖÅÔ¥Û¥Æ¥ë µþÅÔÈ¬¾ò¡×¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖOMOFU¡×¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ËÜ³Ê¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡£¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¤È¤Ï¡ÈßäÀù½ê¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿ßäÀùµ¡¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏ²¼¤Ø¤ÈÂ³¤¯³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤¿Àè¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤ÎÃÈÎü¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê±£¤ì²È¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µþÅÔ¤é¤·¤¤±é½Ð¤Ë¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÏÂ¥â¥À¥ó¡õ¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤¬¤Û¤É¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤âµ¤¤¬¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢60ÀÊ¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤ªÅ¹¼«Ëý¤ÎÂç·¿ßäÀùµ¡¡£¡Ö°ìÅÙ¤ËßäÀù¤Ç¤¤ëÆ¦¤ÎÎÌ¤ÏÌó20Ô¡£´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤«¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤Î¾¾±ÊÉ÷¹á¤µ¤ó¡£º£ÏÃÂê¤Î¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦µþÅÔ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀõÀù¤ê¤«¤é¿¼Àù¤ê¤Þ¤Ç¡¢¾ï»þ5¡Á6¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ëÆ¦¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íµ¡JASµ¬³Ê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯Æ¦¡£ÈÎÇä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¹¥¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£¡Ö¤ªÅ¹Á´ÂÎ¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢½µ2¡Á3²ó¤ÎßäÀù»þ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ë¡£
OMOFU¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢ORIGAMI¤Î¡Ö¥¢¥í¥Þ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤òÆ¨¤µ¤º¡¢ºÇÂç¸Â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡È»×¤¦¡É¤Î¸Å¸ì¤Ç¤¢¤ë¡È¤ª¤â¤Õ¡É¤«¤é¡£¡Ö¹á¤ê¤âÌ£¤ï¤¤¤â¶õ´Ö¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¿ï½ê¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
Å¹Æâ¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¡ª ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥³¡¼¥Ò¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤¦¤Î¤â¥·¥¢¥ï¥»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡£ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Î³ñ²¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤â¤Ê¤«¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ3Ç¯¡Ê1928¡Ë¤ËÊ¡²¬¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö¤â¤Ê¤«²°¤¿¤Í¤è¤·¡×¤ÎÂä¤â¤Ê¤«¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÎ³ñ²¤Î²¼¤«¤é¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÎ³ñ²¡õÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¶´¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤¬¥ª¥·¤Î¤â¤Ê¤«¤Ï¤¹¤°¤Ë¼¾µ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
OMOFU¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¹á¤ë¹õ¤ß¤Ä¤¤ÊÊ´orËõÃã¥é¥Æ¤Î¾å¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥¹¤òìÔÂô¤Ë¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤¤Ê¤³¤¤Ê¤³¡×¤È¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤Á¤ã¡×¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤ò½ü¤¯¥É¥ê¥ó¥¯Îà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈOK¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄê50¿©¡ª ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÄ«¿©¤Ç»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤
2024Ç¯9·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÂÔË¾¤ÎÄ«¿©¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡ª2¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¥¨¥Ã¥°¥µ¥ó¥É¡Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ë¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡õ¥µ¥é¥À¡¢¥Ù¥ê¡¼¡õ¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°ì»®¤Ç¤¹¡£Áª¤Ù¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢±§¼£ÏÂ¹ÈÃã¡¢100¡ó¥ª¥ì¥ó¥¸or¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤â¡¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡ËÆþ¤ê¤Î¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤â¡¢ËèÄ«Å¹Æâ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÄ«¿©¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤°ì»®¡ª¶áÎÙ¤Î¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñµÒ¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
±Ø¶á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³°¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤Æ»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ëµï¿´ÃÏ¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î±£¤ì²ÈÉ÷¥«¥Õ¥§¡£µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢µþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£OMOFU¡Ê¤ª¤â¤Õ¡Ë
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÆî¶èÀ¾¶å¾ò±¡Ä®17 ÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔÈ¬¾òB1¡Ö¤ß¤ä¤³¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¡×Æâ
TEL¡§075-606-6811
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ä«¿©7¡Á10»þ¡¢¥«¥Õ¥§10¡Á19»þ¡Ê18»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
▶▶¡ÖµþÅÔ¤Î¥«¥Õ¥§¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text&Photo¡§³°±à²ÂÂå»Ò¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ë
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£