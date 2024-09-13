300¸Ä¤ÎÍü¤¬15Ê¬¤Ç´°Çä¡ª¾®³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°é¤Æ¤¿½©Ë§Íü¤òÈÎÇä
ÈþÇª»Ô½©Ë§Ä®¤Î»ùÆ¸¤¬13Æü¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç°é¤Æ¤¿Íü¤òÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤Îó¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤¿¤Á¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡Ä¡¢Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¡¢½©Ë§Íü¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¡¢½©Ë§·Ë²Ö¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬Ìó5¥«·î¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´¹»»ùÆ¸51¿Í¤ÇÂÞ³Ý¤±¤ä¼ý³Ï¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬1¸Ä200±ß¤ÇÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇã¤¤¤ËÍè¤¿¿Í¤Ï¡Ë¡Ö¤¨¤¨¤³¤È¤¸¤ã¡¢¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯ÂÐ±þ¤¬¾å¼ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£ÂçÀ¹¶·¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×
ÈÎÇäÍÑ¤È¤·¤Æ300¸Ä¤ÎÍü¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢¤ï¤º¤«15Ê¬¤Û¤É¤Ç´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ùÆ¸¤Ï¡Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤Íü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×
Çä¤ê¾å¤²¤¿¤ª¶â¤ÏÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£