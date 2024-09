【ティンカー・ベル6作品一挙放送!】9月16日11時30分~ 実施

「ティンカー・ベル」

全国のケーブルテレビおよびBS・CS放送などで放送中のディズニー・チャンネルは、9月16日に特別編成「ティンカー・ベル6作品一挙放送!」を実施する。

本企画では、ティンカー・ベルの誕生の秘密を描いたシリーズ1作目「ティンカー・ベル」や、ティンカー・ベルが妖精たちの世界を守るために大冒険に飛び出す「ティンカー・ベルと月の石」、そして「ティンカー・ベルと妖精の家」、「ティンカー・ベルと輝く羽の秘密」、「ティンカー・ベルとネバーランドの海賊船」、「ティンカー・ベルと流れ星の伝説」が11時30分から約9時間にわたり連続で放送される。

【ティンカー・ベルについて】

ティンカー・ベルは、「ピーター・パン」に登場する、きらきらと金の粉≪ピクシーダスト≫をまきながら宙を舞う小さな妖精。仲間からは「ティンク」と呼ばれ、ちょっと焼きもちやきの彼女は、大好きなピーター・パンを守ろうと、いつもピーター・パンのそばにいる。そんなティンカー・ベルは、もの作りの妖精としても知られている。

世界中で今なお愛されるティンカー・ベルだが、一体どのようにして自分の才能を見つけたのか。ティンカー・ベル誕生の秘密と、≪ピクシー・ホロウ≫で暮らす妖精たちの世界が、映画「ティンカー・ベル」の中で明らかになる。

特別編成「ティンカー・ベル6作品一挙放送!」

11時30分~ 「ティンカー・ベル」

季節の移り変わりや自然界の美しい営み、それは特別な「才能」を持った妖精たちの仕事。そんな妖精たちが暮らす≪ピクシー・ホロウ≫に、また1人、特別な妖精が誕生。名前はティンカー・ベル。「もの作り」の才能に恵まれたティンカー・ベルは人間の世界、「メインランド」へ行くことを夢見るが、もの作りの妖精はメインランドには行けないと知り……。仲間の妖精たちに助けられながら、ティンカー・ベルはやがて自分らしくあることの大切さに気づく。

13時~ 「ティンカー・ベルと月の石」

「ティンカー・ベルと月の石」では、秋の訪れを祝う祭典のため、ティンカー・ベルが、その聖なる杖を作る大役を任される。

14時30分~ 「ティンカー・ベルと妖精の家」

「ティンカー・ベルと妖精の家」ではティンカー・ベルがはじめてメインランドを訪れ、妖精を心から信じる少女リジーに出会う。

16時~ 「ティンカー・ベルと輝く羽の秘密」

冬の物語を描く「ティンカー・ベルと輝く羽の秘密」は、ティンカー・ベルの誕生秘話と切ないラブストーリーを描いた温かな作品。

17時30分~ 「ティンカー・ベルとネバーランドの海賊船」

「ティンカー・ベルとネバーランドの海賊船」は、ティンカー・ベルがピーター・パンに出会うずっと前の話。孤独な妖精ザリーナが、とても貴重な“青い妖精の粉”と共に姿を消し、ティンクと仲間たちが“青い妖精の粉”を取り戻すために立ち上がる。

19時~ 「ティンカー・ベルと流れ星の伝説」

「ティンカー・ベルと流れ星の伝説」は、動物と心を通わせることができる妖精のフォーン森の中で大きな怪獣を見つける話。でもこの怪獣には秘密があり……。偏見のない純粋な心の眼で見ることの大切さを描いた、美しい映像と音楽で贈る作品。

(C) Disney. All rights reserved

(C) Disney