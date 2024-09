正式発表すらされていないHuaweiの三つ折りスマートフォン「Mate XT」の予約注文数が、記事作成時点で334万台に到達したことがわかりました。HUAWEI Mate XT 非凡大师https://www.vmall.com/product/comdetail/index.html?prdId=10086499369393Huawei racks up 3 mln pre-orders for tri-fold phone before Apple's iPhone 16 reveal | Reuters

https://www.reuters.com/technology/huawei-racks-up-3-mln-pre-orders-tri-fold-phone-before-apples-iphone-16-reveal-2024-09-09/「Mate XT」はHuaweiが開発した世界初の三つ折りスマートフォンです。その存在自体は以前から明らかにされていて、予約ページも用意されていますが、正式発表はまだ。2024年9月10日14時30分(おそらく中国時間)に発表イベントが行われることになっています。Huaweiが世界初の三つ折りスマートフォン「Mate XT」をiPhone 16発表イベントと同日お披露目 - GIGAZINEそんなわけでスペックすらほとんど未知数のMate XTですが、Huaweiが運営するオンラインストア「VMALL」にはすでに販売ページが用意されており、記事作成時点で334万台(人)の予約が入っています。販売ページによると、用意されたカラーは黒と赤の2種類。RAM16GB+ストレージ512GBのモデルと、RAM16GB+ストレージ1TBのモデルが存在するようです。中国テクノロジー系メディアの快科技によると、オフラインストアでMate XTを注文するために列に並ぶ消費者の様子が見られたとのこと。さらに、既に小売店に現物が到着しているものの開封厳禁となっていて、箱には「記者会見前の無断開封は禁止。早期開封の場合は罰金50万元(約1000万円)以上!具体的な開封時間はHuaweiの公式通知に従うこと」などの文字が記載されているとのことです。