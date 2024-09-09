¸¤¤Î¡Ø¥Û¥ê¥Û¥ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¡Ø¤ªÉ÷Ï¤³ÎÄê¤Î½Ö´Ö¡Ù¤¬ÌÌÇò²á¤®¤ë¤È34ËüºÆÀ¸¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿£÷¡×¡Ö¹ë²÷¤Ê·ê·¡¤ê¡×¤ÈÇú¾Ð
Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥ó¥³¤¬Èª¤Ç°ì¿´ÉÔÍð¤Ë·ê·¡¤ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥³¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª´é¤Þ¤ÇÅÚ¤Ç±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡©
Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç34Ëü8000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¹ë²÷¤Ê·ê·¡¤ê¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤Ä¾¹Ô¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¸¤¤Î¡Ø¥Û¥ê¥Û¥ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¡Ø¤ªÉ÷Ï¤³ÎÄê¤Î½Ö´Ö¡Ù¡Û
¥ï¥ó¥³¤Î¥Û¥ê¥Û¥ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¡ª
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î¡Ö¥¸¥§¥éー¥È¡×¤¯¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ´¹çÇÀ±à¤È¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥éー¥È¤¯¤ó¤Ï·ê·¡¤ê¿¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ¥Û¥ê¥Û¥ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ê¤ò·¡¤êÂ³¤±¤ë¤È¤«¡£
¤³¤ÎÆü¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÈª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥éー¥È¤¯¤ó¤Î¥Û¥ê¥Û¥ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¡ªº¸±¦¤Î¤ª¼ê¡¹¤ò¸ò¸ß¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢Î¾¼ê¤Ç°ìµ¤¤ËÅÚ¤òÁß¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ë·ê·¡¤ê¤ò¤¹¤ë¥¸¥§¥éー¥È¤¯¤ó¡£¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ê»Ñ¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾¤ó¤Ç¤â·ê·¡¤ê¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¿¦¿Íº²
Ì´Ãæ¤Ç·ê·¡¤ê¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¤É¤Æ¤Ã¤ÈÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¥¸¥§¥éー¥È¤¯¤ó¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·¡¤ì¤ë¡Ä¡×¤È¸Ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ö¤¦～¡ª¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç·ê·¡¤ê¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¿Íº²¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤¯¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦Ã¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
ÅÚ¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤³ÎÄê¡ª
É¬»à¤Ë·ê·¡¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼êÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÊ¢¤ä¤ª´é¤Þ¤Ç±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤¯¤ó¡£ÅÚ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª´é¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¤´ËÜ¿Í¤Ï±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë·ê·¡¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£
¥¸¥§¥éー¥È¤¯¤ó¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤¬·ù¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë·¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í～¡£¥Ñ¥ïーÁ´³«¡×¡Ö¤ª´é¤ÎÅÚ¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ªÃãÌÜ¤µ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤£÷¤Ç¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥éー¥È¤¯¤ó¤¬·ê·¡¤ê¿¦¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢ÇÀ±à¤Ç¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ögelato.frebull¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ögelato.frebull¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£